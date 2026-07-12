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Общество

Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о гибели байдарочников

Общество 12.07.2026 21:20
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12.07.2026 21:20

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о гибели туристов в Республике Карелия. Как пояснили в пресс-службе ведомства, этому послужили материалы СМИ. 

Как ранее сообщалось информагентством, волгоградский адвокат Виталий Григорьев добивается пересмотра дела по факту гибели в Белом море трех байдарочников из Волгограда. Правозащитник считает, что в материалах не хватает нескольких экспертиз, которые смогли бы изменить ход дела.

Григорьев отметил, что в настоящее время им была подана жалоба в Генеральную прокуратуру на постановление о прекращении дела с требованием отмены незаконного решения и его передачи для полного и объективного расследования. 

Следственными органами СК России по Республике Карелия по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при организации похода, ранее расследовалось уголовное дело.

Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Карелия Козлову представить доклад о принятых процессуальных решениях, а также по доводам публикаций.

Напомним, в июле прошлого года группа туристов из Волгограда вышла в поход до Соловецких островов. Однако в пути байдарочников, которые, как выяснилось позже, не обладали должной подготовкой, застал шторм – конечной цели достигли только двое из девяти отправившихся в сплав горожан. Четверых спасли сотрудники МЧС, а трое считались пропавшими без вести.

После трагедии в Белом море развернули поисковую операцию, к организации которой пришлось подключаться близким волгоградцев: 23 июля около острова Варбарлуды ее участники нашли тело 24-летнего Владимира Бондарева. Только спустя восемь дней стало известно о нахождении тела Валерии Пужняк. В день ее похорон поисковики обнаружили и погибшего Виктора Зузанова.

Родные погибших заявили, что ЧП в Белом море случилась по вине организатора похода Олега Беневаленского. По их словам, перед походом туристы не зарегистрировались в республиканском МЧС. Кроме того, они вышли в море, когда погода начинала портиться, а некоторые из них были без спасательных жилетов. 

Фото Карельский Следком t.me

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