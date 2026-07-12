В Волгоградской области объявлена угроза атаки БПЛА





В Волгоградской области вечером 12 июля объявили беспилотную опасность. Первое сообщение поступило в 21-32 ч. Жителей региона просят не подходить к окнам, укрыться в помещениях без оконных проемов и сесть на пол между двумя капитальными стенами.

Напомним, в ночь с 11 на 12 июля в регионе действовали сразу две опасности – беспилотная и ракетная опасности. Ракетная опасность продлилась чуть более получаса – с 01:30 до 02:05. Беспилотная же опасность действовала чуть более четырех часов – с 00:42 до 05:02.

Второй раз за сутки объявлялась ракетная опасность вечером менее чем на час – с 19:30 до 20:09. Оба раза в региона включались сирены.

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