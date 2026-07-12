В Волгограде снова завыли сирены из-за ракет ВСУ





В Волгограде на фоне объявленной в регионе ракетной опасности включили сирены ГО и ЧС вечером 12 июля. Как сообщает ИА «Высота 102», звуки, напоминающие о необходимости укрыться в заглубленных помещениях, услышали жители всех районов региональной столицы.

От Министерства обороны РФ и официальных ведомств на текущий момент уточняющей информации не поступало. Аэропорт Волгограда осуществляет работу в штатном режиме.

Отметим минувшей ночью в регионе действовали сразу две опасности - беспилотная и ракетная опасности. Ракетная опасность продлилась чуть более получаса – с 01:30 до 02:05. Беспилотная же опасность действовала чуть более четырех часов – с 00:42 до 05:02.

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