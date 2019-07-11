Экономика

В цех волгоградского "Красного Октября" пришли цифровые технологии

Экономика 11.07.2019 17:18
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11.07.2019 17:18


Автоматизированная система управления  электронагревательными колодцами установлена в ЭСПЦ-3 "Красного Октября". Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе предприятия, система считывает информацию о температуре каждой зоны агрегата и фиксирует в базе данных. Это позволяет сделать процесс нагрева и охлаждения печи более плавным, что, в свою очередь, приводит к повышению качества продукции и уменьшению вероятности получения брака.
В электронагревательных колодцах происходит отжиг металла после электрошлакового переплава – важная технологическая составляющая, необходимая для снятия внутренних напряжений металла. Прежде данные о температуре фиксировались с помощью измерительных приборов. Для управления новой системой был установлен цифровой промышленный контроллер. Информация о температуре каждой зоны электронагревательного колодца передается в контроллер от многоканальных приборов ТМ5103, которые управляют реле нагревательных элементов в зависимости от заданной контроллером температуры. Система может работать в двух режимах. В ручном – оператор самостоятельно регулирует заданную температуру. В автоматическом режиме заданная температура рассчитывается контроллером без участия оператора по предварительно выбранной программе термообработки.
Для ввода данных установлен новый компьютер, с помощью которого также осуществляется сбор и хранение информации по каждой выполненной операции. Данная информация автоматически передается на сервера предприятия, откуда ее можно получить в удаленном доступе.

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