Жителей Кемерово и Волгограда будут судить за совместный наркобизнес





Уголовное дело жителя Кемерово и двоих волгоградцев, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков, передано в суд. Об этом ИА “Высота 102” сегодня рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. По данным следствия, 37-летний кемеровчанин и двое жителей Волгограда - 28 и 23 лет создали в городе на Волге “наркоячейку”.

Сибиряк через интернет связался с куратором и получил координаты тайников в Москве и Московской области. Там хранились крупные партии наркотиков. Затем мужчина перевез дурманящие вещества в Волгоград. Его сообщники расфасовывали смертоносный “товар” на мелкие порции, чтобы их можно было оставить в тайниках-закладках. Об их местонахождении сообщали куратору. Злоумышленников задержали в июле прошлого года. Тогда у них изъяли более двух килограммов приготовленных к сбыту сильнодействующих наркотиков. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники СЧ СУ Управления МВД России по Волгограду. Свою вину мужчины полностью признали. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статьям “Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», организованной группой, в крупном и особо крупном размерах” и “Сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере”. Дело будет рассматриваться в суде Советского района Волгограда. Торговцам смертью грозит до 20 лет лишения свободы. Уголовное дело координатора их преступного бизнеса выделено в отдельное производство.