Расследования

Жителей Кемерово и Волгограда будут судить за совместный наркобизнес

Расследования 11.07.2019 11:38
323 0
11.07.2019 11:38


Уголовное дело жителя Кемерово и двоих волгоградцев, обвиняемых в незаконном обороте наркотиков, передано в суд. Об этом ИА “Высота 102” сегодня рассказала старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. По данным следствия, 37-летний кемеровчанин и двое жителей Волгограда - 28 и 23 лет создали в городе на Волге “наркоячейку”.  
Сибиряк через интернет связался с куратором и получил координаты тайников в Москве и Московской области. Там хранились крупные партии наркотиков. Затем мужчина перевез дурманящие вещества в Волгоград. Его сообщники расфасовывали смертоносный “товар” на  мелкие порции, чтобы их можно было оставить в тайниках-закладках. Об их местонахождении сообщали куратору. Злоумышленников задержали в июле прошлого года. Тогда у них изъяли более двух килограммов приготовленных к сбыту сильнодействующих наркотиков. Расследованием уголовного дела занимались сотрудники СЧ СУ Управления МВД России по Волгограду. Свою вину мужчины полностью признали. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по статьям “Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», организованной группой, в крупном и особо крупном размерах” и “Сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», организованной группой, в крупном размере”. Дело будет рассматриваться в суде Советского района Волгограда. Торговцам смертью грозит до 20 лет лишения свободы. Уголовное дело координатора их преступного бизнеса выделено в отдельное производство.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
Адвокат помощника руководителя СКР Михаила Музраева рассказал о странностях следствия
12.06.2019 05:52
62320 0
Делом помощника руководителя СК России Михаила Музраева занимается Следственное управление ФСБ
11.06.2019 11:05
53078 5
Московские правозащитники назначили свидание с Михаилом Музраевым в СИЗО «Лефортово»
03.07.2019 13:28
22983 47
Расследования
11.07.2019 11:14
Расследования 11.07.2019 11:14
333 Обсудить

0
Далее
Расследования
10.07.2019 17:08
Расследования 10.07.2019 17:08
2075 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
10.07.2019 14:10
Расследования 10.07.2019 14:10
6738 8 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.07.2019 15:42
Расследования 09.07.2019 15:42
2235 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.07.2019 14:20
Расследования 09.07.2019 14:20
20476 16 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.07.2019 13:19
Расследования 09.07.2019 13:19
5838 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.07.2019 12:38
Расследования 09.07.2019 12:38
2050 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
09.07.2019 12:18
Расследования 09.07.2019 12:18
3930 15 Обсудить

0
Далее
Расследования
08.07.2019 15:44
Расследования 08.07.2019 15:44
2148 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
08.07.2019 11:48
Расследования 08.07.2019 11:48
1524 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.07.2019 10:42
Расследования 07.07.2019 10:42
4507 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.07.2019 07:22
Расследования 06.07.2019 07:22
5055 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.07.2019 12:48
Расследования 05.07.2019 12:48
1933 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.07.2019 12:30
Расследования 05.07.2019 12:30
1226 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
05.07.2019 11:14
Расследования 05.07.2019 11:14
1411 4 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:47
Суд вернул муниципалитету в Волгоградской области скважины и водопровод
12:25
Лжевнук из Новосибирска выманил деньги у пенсионера из Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:17
Участники международного автопробега «Зов предков» поразились приему в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:44
Имя нового сенатора от администрации Волгоградской области прозвучит в избиркомеСмотреть фотографии
11:38
Жителей Кемерово и Волгограда будут судить за совместный наркобизнесСмотреть фотографии
11:14
Житель Волжского прятал плантацию конопли среди огурцовСмотреть фотографии
10:51
В Волгограде три проблемные высотки достроит новый застройщикСмотреть фотографии
10:26
Мыли, красили и белили: к приезду губернатора Волгоградской области Жирновск преобразился
10:21
«Ротор» пустят на «Волгоград Арену» за 29 миллионов рублейСмотреть фотографии
09:56
Резкое повышение цен на квартиры Волгоград не коснулосьСмотреть фотографии
09:54
В многоэтажке в Волжском загорелся пластиковый мусоросборникСмотреть фотографии
09:36
Маршрутка перевернулась на дороге в Волжском, есть пострадавшийСмотреть фотографии
09:32
В «Мишкином лесу», высаженном единороссами Волжского, появился первый «обитатель»Смотреть фотографии
09:15
Поджигателей грузовиков ищут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:07
В АО «КАУСТИК» впервые проходит практику студентка с необычной для девушки профессиейСмотреть фотографии
20:00
«Высота 102»ТВ: В Волгограде поставлена точка в громком деле о заказном убийстве Смотреть фотографииCмотреть видео
18:38
Подследственный генерал Музраев поблагодарил медиков «Лефортово»Смотреть фотографии
17:14
Режимы сброса воды на Волжской ГЭС подправили с учетом маловодьяСмотреть фотографии
17:08
Директора частной АЗС в Волгограде будут судить за "припрятанный" НДССмотреть фотографии
16:54
В Волгоград из Урюпинска в тяжелом состоянии доставили отравившуюся уксусом женщинуСмотреть фотографии
16:41
Отобранный у коммерсантов пляж встречает юбилей Волжского в состоянии помойки Смотреть фотографииCмотреть видео
16:11
«Ростех» и «Ростелеком» разработают дорожную карту развития сетей 5GСмотреть фотографии
16:06
Убийство, мошенничество и хищение госимущества: кандидаты в Волгоградскую облдуму сознались в преступлениях Смотреть фотографии
15:36
Газопровод в Волгограде повредили землекопы-нелегалыСмотреть фотографии
14:58
«Встал на сторону алиментщика»: история из студии «Пусть говорят» с громким разводом «Миссис Волгоград-2018» переместилась в судСмотреть фотографии
14:10
«Виновен!»: в Волгограде вынесли приговор подстрекателю к убийству авторитетного бизнесмена Смотреть фотографии
13:15
В Волгоградской области появится реестр безопасных детских лагерейСмотреть фотографии
12:55
«Наши квартиры недооценили»: жители аварийной пятиэтажки в Волгограде пошли в суд за достойной компенсацией Смотреть фотографии
11:32
На юге Волгограда прорыв газовой трубы осложнил жизнь автомобилистамСмотреть фотографии
11:23
Закрытый на ремонт Центральный бассейн в Волгограде потребовал обследованияСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 