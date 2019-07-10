В Волгограде столкнулись рейсовый автобус и иномарка





Ребенок пострадал в аварии с участием автобуса и легковой машины, которая произошла сегодня вечером в Красноармейском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в городской администрации, в 19:50 на Второй Продольной у остановки Лесобаза столкнулись рейсовый автобус маршрута №2 и легковая иномарка. По предварительным данным, автобус ехал за легковушкой, водитель которой внезапно затормозил. Экстренное торможение применил и шофер общественного транспорта. Однако столкновение все же произошло. После удара автобус выкатился на обочину.

Как уточнили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области, по предварительным данным в ДТП никто не пострадал. Известно, что в легковушке находился шестилетний ребенок. Однако позднее источники в экстренных службах региона уточнили, что с сотрясением мозга в больницу доставили четырехлетнего мальчика - пассажира легковушки. Информация уточняется.

Пассажиры автобуса смогли уехать по своим билетам следующим рейсом.

Фото: Вадим Набатчиков