Происшествия

Полтора десятка человек эвакуировали ночью при пожаре в Волгоградской области, есть пострадавший

Происшествия 06.07.2019 11:01
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06.07.2019 11:01


Один человек пострадал и 15 были эвакуированы при пожаре, вспыхнувшем этой ночью  в Михайловке. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании на балконе в пятиэтажке на улице Рубежной поступил через десять минут после полуночи. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №30. Они потушили огонь через 12 минут. Однако вывести жильцов из дома пришлось из соображений безопасности. По предварительным  данным, полученным от источников в экстренных службах региона, от огня пострадал 64-летний мужчина. Специалисты считают, что причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем.
Еще 20 человек были эвакуированы в пятницу утром из-за подобного пожара  в Камышине.  Там огонь также охватил балкон пятиэтажки, находящейся в  5-м микрорайоне. К счастью, при этом  пожаре никто не пострадал. 
Сотрудники МЧС напоминают о необходимости тщательно соблюдать меры пожарной безопасности в быту, в частности, не захламлять балконы, не хранить там огнеопасные материалы.

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