Происшествия 06.07.2019 11:01
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06.07.2019 11:01
Один человек пострадал и 15 были эвакуированы при пожаре, вспыхнувшем этой ночью в Михайловке. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о возгорании на балконе в пятиэтажке на улице Рубежной поступил через десять минут после полуночи. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №30. Они потушили огонь через 12 минут. Однако вывести жильцов из дома пришлось из соображений безопасности. По предварительным данным, полученным от источников в экстренных службах региона, от огня пострадал 64-летний мужчина. Специалисты считают, что причиной ЧП могло стать неосторожное обращение с огнем.
Еще 20 человек были эвакуированы в пятницу утром из-за подобного пожара в Камышине. Там огонь также охватил балкон пятиэтажки, находящейся в 5-м микрорайоне. К счастью, при этом пожаре никто не пострадал.
Сотрудники МЧС напоминают о необходимости тщательно соблюдать меры пожарной безопасности в быту, в частности, не захламлять балконы, не хранить там огнеопасные материалы.
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