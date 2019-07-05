Бывший соратник экс-мэра Волгограда помещен под домашний арест

Расследования 05.07.2019 16:55
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05.07.2019 16:55
Андрей Доронин, бывший первый заместитель экс-мэра Евгения Ищенко, задержанный накануне в Волгограде, помещен под домашний арест. Как стало известно ИА «Высота 102», такое решение вынес Центральный суд Волгограда.
Источник в силовых структурах сообщил, что задержание осуществляли сотрудники ФСБ. По сведениям, поводом послужили показания подследственных бывших депутатов Волгоградской городской думы, которые уже несколько месяцев изучают под домашним арестом многочисленные тома своих уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества с автостраховками.
Как поделился собеседник, они указали на Андрея Доронина, как на человека, который вместе с уже арестованным Владимиром Зубковым проводил такие же аферы в сфере автострахования. Якобы отказ платить им за безопасное занятие этой противоправной деятельностью и стал причиной возбуждения уголовного дела СУ СК по Волгоградской области. Целью задержания Андрея Доронина, по мнению источника, является получение показаний на Михаила Музраева, который в то время руководил следственным управлением. При этом, как предположил источник, дело по обвинению Евгения Щура, Алексея Зверева и Федора Литвиненко может «развалиться» в суде.
Справка. Андрей Доронин являлся первым заместителем главы администрации Волгограда Евгения Ищенко. Уволился из мэрии в 2006 году. После ухода с муниципальной службы занялся бизнесом. Затем с 2011 по 2012 годы возглавлял комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Волгоградской области, когда губернаторами Волгоградской области были Анатолий Бровко и Сергей Боженов. После этого снова вернулся в бизнес.
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