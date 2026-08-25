Путин наградил механика и инженера из Волгоградской области

Государственных наград удостоены двое жителей Волгоградской области, которые добились признания своим многолетним и добросовестным трудом. Их заслуги отметил Владимир Путин президентским указом, который был опубликован 24 августа.

В числе награжденных – механик ООО «Фермер» Виктор Симакин. Житель Волгоградской области удостоен медали «За труды по сельскому хозяйству».

За заслуги в области связи и массовых коммуникаций, многолетнюю добросовестную работу отмечен главный инженер «Волгоградский областной радиотелевизионный передающий центр» (филиал ФГУП «РТРС») Александр Головенко. Ему вручат медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.