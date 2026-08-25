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Личные финансы волгоградцев с 1 сентября затронут новеллы в законодательстве

Общество 25.08.2026 06:39
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25.08.2026 06:39


Масштабные изменения в финансовой сфере, которые вступают в силу с 1 сентября, напрямую отразятся на благополучии жителей всей страны, в том числе и Волгоградской области. В России заработает единый QR-код и цифровой рубль, а также Единая система учета платежных карт, сообщает РБК.

Универсальный платежный код от Национальной системы платежных карт (НСПК) будет работать через Систему быстрых платежей (СБП). Он будет генерироваться специальной уполномоченной организацией. Торговые точки для приема платежей будут получать его от банков, а они – у НСПК. При оплате универсальным QR-кодом покупатель сможет считать его как штатной камерой телефона, так и камерой любого платежного приложения. Одновременно с введением в России такого кода начнется и поэтапное введение цифрового рубля в оборот.

Единая система учета платежных карт, оператором которой станет Национальная система платежных карт (НСПК), является одной из мер противодействия дроперству и финансовому мошенничеству. В специальном реестре будет содержаться информация обо всех платежных картах, выпущенных российскими банками, а также общее количество карт, выданных человеку.

Росфинмониторинг с 1 сентября сможет получать информацию о платежных операциях физических лиц, проводимых через универсальный платежный код, систему быстрых платежей (СБП) и платежные карты национальной системы платежных карт (АО «НСПК»).

С 1 сентября в России также вступает в силу закон, легализующий криптовалюты в стране. А также вступает в силу закон, позволяющий гражданам устанавливать самозапрет на азартные игры.

Ряд категорий граждан, в том числе те, кому исполнится 80 лет, с 1 сентября начнут получат бессрочную надбавку к пенсии. Это также касается пенсионеров, которые получили в августе первую группу инвалидности.

В числе предстоящих изменений  – ипотечные каникулы для семей при рождении или усыновлении второго ребенка или последующих детей, а также увеличение лимита налогового вычета на долгосрочные сбережения.

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