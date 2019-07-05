Уже шесть: в Волгоградский облизбирком принесли списки еще две партии





Еще две партии сдали документы на заверение списков. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, 2 июля документы поступили от региональных отделений ЛДПР и «Коммунистов России».

ЛДПР выдвинула кандидатов по единому и по одномандатным избирательным округам. «Коммунисты России» представили список кандидатов по единому избирательному округу.

В течение трех дней со дня представления документов избирательная комиссия Волгоградской области должна принять решения о заверении списков или мотивированные решения об отказе в их заверении. Период представления документов в облизбирком для партий завершается 6 июля в 18:00.

Напомним, 29 июня в ИКВО поступили документы от региональных отделений «Единой России», Справедливой России, «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», «ЯБЛОКА». Списки кандидатов были заверены на заседании областного избиркома 1 июля.

Для регистрации кандидатам и партиям необходимо собрать подписи избирателей. Пять партий («Единая Россия», ЛДПР, Справедливая Россия, КПРФ, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), а также выдвинутые ими кандидаты освобождены от сбора подписей избирателей на выборах депутатов Волгоградской областной думы 8 сентября.



