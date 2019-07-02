



Более двухсот волгоградцев стали участниками акции «День единых действий – Чистые берега», которая прошла во Всемирный день окружающей среды в Ворошиловском районе Волгограда. Организовали акцию ООО «Газпром трансгаз Волгоград», объединение «Газпром в Волгоградской области» и администрация Ворошиловского района Волгограда.

Как сообщает ИА «Высота 102», ранним утром у здания ТЮЗа царило оживление. Самой многочисленной была группа сотрудников волгоградских предприятий ПАО «Газпром», подошли также десятки волонтеров в цветных галстуках — студенты и школьники.





Один из сотрудников предприятий, входящих в объединение «Газпром в Волгоградской области», прокомментировал участие в мероприятии.

«Мы постоянно принимаем участие в подобных мероприятиях. Тема экологии нам близка. Но сейчас особенный день — сегодня эта акция проходит одновременно во многих районах Волгоградской области. Приятно осознавать себя частью большого и дружного коллектива единомышленников, который очистит берега российских рек», — рассказал корреспонденту информагентства ведущий инженер экологической службы филиала ООО «Газпром газнадзор» Денис Богомолов.

Действительно, на очистку рек Волга, Дон, Медведица, Иловля, Торгун, Хопер, Толучеевка, Аксай Курмоярский, Подгорная, Арчеда, Волго-Донского судоходного канала, городского пруда г. Котово и пруда «Великий» в Ростовской области вышли более тысячи волонтеров и газовиков не только Волгоградской, но и Ростовской и Воронежской областей. Решение о расширении географии акции и привлечении к ней большего количества участников было принято еще в апреле объединением «Газпром в Волгоградской области».





Главный инженер–первый заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Олег Маевский дал старт акции, еще раз поблагодарив участников за активную жизненную позицию:

«Сегодняшняя акция не случайно имеет название «День единых действий». Впервые экологическое мероприятие приобретает такие масштабы — совместными усилиями будут очищены берега 14 водоемов на территории трех областей, в акции принимают участие больше тысячи человек. Польза таких мероприятий несомненна, и не только для работников нашего предприятия, но и для всех жителей нашего региона».





«Зарядили» волонтеров на отличную работу песни в исполнении юных вокалистов и веселые конкурсы.Задача была не из легких — освободить от мусора участок правого берега Волги от грузового речного порта до элеватора. Ребята заметили, что бумаги и бытовых отходов на берегу Волги стало меньше, а вот осколков стекла, которые создают пожароопасную ситуацию, по-прежнему, очень много.





«Мы имеем достаточно большой опыт проведения подобных экологических мероприятий. Например, «Тропа паркура», которую мы провели в Центральном районе Волгограда и Волжском, и «Экологическая тропа» в селе Ольховка Волгоградской области собрали большое количество участников. Сейчас продолжаем акцией «Чистые берега». Мы не просто собираем мусор, наша задача —показать личным примером, что ответственность за чистоту и порядок, за благополучную экологическую обстановку лежит на каждом из нас. Наши ряды вновь пополнились неравнодушными жителями. Кроме молодых специалистов, школьников, студентов к нам примкнули «серебряные» волонтеры—люди пенсионного возраста», — пояснил инженер отдела окружающей среды и экологии ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Андрей Немошкалов.





В завершение насыщенного дня молодые сотрудники ООО «Газпром трансгаз Волгоград» провели конкурс рисунка на асфальте на экологическую тематику «Мы не можем без тебя…», финальный совместный флэш-моб и наградили участников.





В планах организаторов — продолжение проведения акций с целью улучшения экологии региона, повышения экологической культуры населения и развития корпоративного волонтерства:

«Впервые экологическая акция приобрела такие масштабы. Нас поддержали не только коллеги из объединения «Газпром в Волгоградской области». Мы получили активную поддержку жителей на территориях: волонтерских организаций, юнармейских отрядов, школьников и студентов, «серебряных» волонтеров, администраций районов, муниципалитетов. Все откликнулись и приняли участие. Это говорит о том, что жителям важно, в каких условиях растут их дети, они готовы принимать участие в заботе об экологии родного края. Мы, безусловно, будем продолжать эту традицию, ведь это прекрасный пример отношения к своей земле для подрастающего поколения. Благодарим всех участников проекта!» — отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Волгоград», председатель объединения «Газпром в Волгоградской области» Юрий Марамыгин.





Справка:

Объединение «Газпром в Волгоградской области» — это 17 предприятий ПАО «Газпром», осуществляющих свою деятельность на территории Волгоградской области. Создана в декабре 2018 года.

Участниками объединения являются: ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», ООО «Газпром газораспределение Волгоград», ЧПОУ «Газпром колледж Волгоград», Филиал Волгоградское управление ООО «Газпром газнадзор», Филиал «Газпромбанк» (АО) «Южный», Филиал «Нижегородский» АО «Центрэнергогаз», Волгоградское территориальное управление ООО «Газпром центрремонт», Волгоградский филиал АО «СОГАЗ», Филиал ПАО «Газпром» «Южное межрегиональное управление охраны», ООО «Газпром теплоэнерго Волгоград», АО «ТЕКСКОР» (бывшее АО «Газпром химволокно»), Обособленное подразделение по Волгоградской области ООО «Газэнергосеть розница», Обособленное подразделение в г. Волгоград ООО «Газэнергосеть Поволжье», Южный филиал ООО «Газпром газомоторное топливо», Волгоградское управление подземного хранения газа ООО «Газпром ПХГ» и ООО «Газпром питание» Волгоградское управление по организации общественного питания.

Целью Соглашения об объединении является укрепление сотрудничества между компаниями группы «Газпром», в том числе формирование постоянной диалоговой площадки для обсуждения вопросов повышения качества продукции и выполняемых работ, формирование и реализация предложений по внедрению научно-технических достижений и мероприятий по охране окружающей среды, а также организация и проведение совместных социальных, профориентационных, благотворительных и информационных проектов, реализуемых в Волгоградской области.





Фото Павел Сердюков, Игорь Шалаев.



