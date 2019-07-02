В мэрии Волгограда задумались над строительством многоуровневых парковок





План развития дорожной сферы до 2033 года разработали в мэрии Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, стратегия основывается на результатах исследований, проведенных проектной организацией в 2018 – 2019 годах. Так, власти планируют, в частности, создание многоуровневых и перехватывающих парковок, а также транспортно-пересадочных узлов в Красноармейском, Советском и Тракторозаводском районах.

Продолжится работа по капремонту и реконструкции имеющейся трамвайной сети, обновлению городского пассажирского транспорта – в первую очередь, трамваев и троллейбусов. Предусмотрена возможность продления трамвайной линии до ТРЦ «Акварель» и до микрорайона Спартановка.

Также планируется усовершенствовать систему видеоконтроля: специалисты предлагают оснастить наиболее сложные участки дорог управляемыми дорожными знаками, интеллектуальными светофорами, детекторами транспорта и поворотными видеокамерами.

После окончания разработки проект стратегии развития дорожно-транспортной сферы Волгограда вынесут на утверждение Волгоградской городской думы.



