Общество

В мэрии Волгограда задумались над строительством многоуровневых парковок

Общество 02.07.2019 11:14
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02.07.2019 11:14


План развития дорожной сферы  до 2033 года разработали в мэрии Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102»  в пресс-службе администрации города, стратегия основывается на результатах исследований, проведенных проектной организацией в 2018 – 2019 годах. Так, власти планируют, в частности, создание многоуровневых и перехватывающих парковок, а также транспортно-пересадочных узлов в Красноармейском, Советском и Тракторозаводском районах. 
Продолжится работа по капремонту и реконструкции имеющейся трамвайной сети, обновлению городского пассажирского транспорта – в первую очередь, трамваев и троллейбусов. Предусмотрена возможность продления трамвайной  линии до ТРЦ «Акварель» и до микрорайона Спартановка. 
Также планируется усовершенствовать систему видеоконтроля: специалисты предлагают оснастить наиболее сложные участки дорог управляемыми дорожными знаками, интеллектуальными светофорами, детекторами транспорта и поворотными видеокамерами.
После окончания разработки проект стратегии развития дорожно-транспортной сферы Волгограда  вынесут на утверждение Волгоградской городской думы.

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