Расследования

«Лечится в санатории»: в Волгограде мать погибшего владельца катамарана снова не пришла в суд

Расследования 02.07.2019 10:30
6047 5
02.07.2019 10:30


Мама Дмитрия Хахалева, погибшего владельца катамарана “Елань-12”, снова не явилась в суд, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Ранее судья Ворошиловского районного суда Екатерина Никитина вынесла  постановление о принудительном приводе женщины на  заседание. Сегодня адвокат обвиняемой стороны заявил, что женщина не явилась в суд по уважительной причине – она лечится в санатории. Заседание отложено о 16 июля. Сегодня же судья Екатерина Никитина отклонила ходатайство защиты гражданского ответчика - матери Дмитрия Хахалева - о своем отводе. Адвокат погибшего владельца катамарана настаивал, что Екатерина Никитина  необоснованно вынесла постановление об аресте нескольких автомобилей Дмитрия Хахалева на стадии предварительного расследования. На этом основании и было заявлено ходатайство. 
Напомним,  катастрофа на Волге произошла вечером 11 июня прошлого года. Плавучая дача-катамаран столкнулась с баржей “Капитан Вечеркин” и перевернулась. Позже выяснилось, что в момент трагедии Хахалев был пьян, а катамаран перегружен - вместо максимально допустимых 12 человек на его борту находилось 15 пассажиров и сам хозяин “Елани”.  Его обвиняют по статье “Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”. В произошедшей катастрофе следствие усмотрело вину и Леонида Жданова - владельца пристани, где “Елань” швартовалась. Ему предъявлено обвинение по статье “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц”. 
Родственники погибших пытаются взыскать с семьи Хахалева компенсацию морального вреда. Официально сумма исков не называется, но, по сведениям информагентства, составляет от 1 до 3 миллионов рублей каждый. В то же время мать погибшего владельца катамарана уверена - в момент катастрофы судном управлял не ее сын. Она намерена добиться реабилитации своего сына, поэтому настояла на судебном процессе. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Доборные элементы и водосточка. 8-8442-95-50-05

Скидка 5%! Подробности по т.270674.Необходима консультация специалиста
Популярное по теме
Задержан бывший руководитель СУ СК по Волгоградской области
10.06.2019 19:46
64876 0
Адвокат помощника руководителя СКР Михаила Музраева рассказал о странностях следствия
12.06.2019 05:52
61454 0
Замгубернатора Волгоградской области высказался об обысках (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО)
10.06.2019 17:45
39477 47
Расследования
02.07.2019 12:29
Расследования 02.07.2019 12:29
850 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
02.07.2019 09:33
Расследования 02.07.2019 09:33
6305 17 Обсудить

0
Далее
Расследования
01.07.2019 18:04
Расследования 01.07.2019 18:04
13086 16 Обсудить

0
Далее
Расследования
01.07.2019 14:27
Расследования 01.07.2019 14:27
9218 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
01.07.2019 07:07
Расследования 01.07.2019 07:07
3901 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
30.06.2019 06:01
Расследования 30.06.2019 06:01
2671 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
29.06.2019 10:25
Расследования 29.06.2019 10:25
2256 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.06.2019 16:25
Расследования 28.06.2019 16:25
3578 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.06.2019 14:33
Расследования 28.06.2019 14:33
6436 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.06.2019 11:58
Расследования 28.06.2019 11:58
1657 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.06.2019 10:44
Расследования 28.06.2019 10:44
8610 15 Обсудить

0
Далее
Расследования
28.06.2019 08:50
Расследования 28.06.2019 08:50
4621 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.06.2019 12:41
Расследования 27.06.2019 12:41
6142 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.06.2019 12:22
Расследования 27.06.2019 12:22
8721 12 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.06.2019 22:09
Расследования 26.06.2019 22:09
7477 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:27
Склон «Волгоград Арены» снова осыпался после дождяСмотреть фотографии
12:52
Дожди и грозы задержатся в Волгоградской области на суткиСмотреть фотографии
12:30
От Волги до Дона: сотрудники «Газпром трансгаз Волгоград» и волонтеры расчистили берега рек в трех регионах страныСмотреть фотографии
12:29
Предприниматель из Волгограда рискует лишиться многомиллионного бизнеса из-за "зажатых" налоговСмотреть фотографии
11:40
«Дом.ru Бизнес» поможет предпринимателям «Легким стартом»Смотреть фотографии
11:39
Пенсионеры Волгоградской области создали свой театрСмотреть фотографии
11:35
«Ростелеком» в Волгограде выступил партнером летних «Инженерных каникул»Смотреть фотографии
11:14
В мэрии Волгограда задумались над строительством многоуровневых парковокСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде цены на бензин «услышали» правительствоСмотреть фотографии
10:30
«Лечится в санатории»: в Волгограде мать погибшего владельца катамарана снова не пришла в судСмотреть фотографии
10:09
Обнародовано видео влетевшей в ограждение подземного перехода "Газели" в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:33
После скандала с вырубкой леса на острове Сарпинский в Волгограде уволен директор МУ «Горэколес»Смотреть фотографии
09:19
В Волгограде “Лада Гранта” врезалась в остановившуюся иномарку, среди пострадавших детиСмотреть фотографии
20:06
Осужденный по делу о взрыве дома на проспекте Университетском в Волгограде "оценил" свой приговор (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
20:02
«Высота 102 ТВ»: «охотники за мандатами» штурмуют избирком Волгоградской области Смотреть фотографииCмотреть видео
18:04
"Виновны": в Волгограде суд вынес приговор обвиняемым во взрыве дома на проспекте Университетском и снял подозрения с газовиковСмотреть фотографии
17:30
Четыре партии явили избиркому списки своих кандидатов в Волгоградскую облдумуСмотреть фотографии
16:55
В Волгоградской области в перевернувшемся из-за лопнувшей шины автомобиле покалечились двое астраханцевСмотреть фотографии
15:53
Волгоградские налоговики взыскали с владельцев обанкроченных предприятий долгов почти на полмиллиардаСмотреть фотографии
15:40
В Волгоградской области о лесных пожарах предупредят беспилотникиСмотреть фотографии
15:20
Саратовский суд признал законным дело о банкротстве КПК "Диамант" в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:05
«Память» потерпела фиаско в арбитражном суде Волгоградской области в споре с УФАССмотреть фотографии
14:55
«Что такое БЗМЖ?»: в магазинах Волгограда «креативно» подошли к новым правилам продажи молочных продуктовСмотреть фотографии
14:27
В Волгограде начали оглашать приговор обвиняемым во взрыве дома на проспекте УниверситетскийСмотреть фотографии
13:07
Сады Придонья продолжают преображать поселок в Городищенском районе Волгоградской области (ВИДЕОРЕПОРТАЖ)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:05
Таджик женился на волгоградке ради пропискиСмотреть фотографии
12:57
Волгоградцы помечтали, какую хотели бы пенсиюСмотреть фотографии
12:07
Под Волгоградом мужчина утонул в заброшенной бане
11:02
В Волгоградской области продавца коров судят за уклонение от уплаты 30 млн рублей налоговСмотреть фотографии
10:47
Волгоград отнесли к городам с «запредельной» коммуналкойСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 