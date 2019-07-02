«Лечится в санатории»: в Волгограде мать погибшего владельца катамарана снова не пришла в суд





Мама Дмитрия Хахалева, погибшего владельца катамарана “Елань-12”, снова не явилась в суд, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. Ранее судья Ворошиловского районного суда Екатерина Никитина вынесла постановление о принудительном приводе женщины на заседание. Сегодня адвокат обвиняемой стороны заявил, что женщина не явилась в суд по уважительной причине – она лечится в санатории. Заседание отложено о 16 июля. Сегодня же судья Екатерина Никитина отклонила ходатайство защиты гражданского ответчика - матери Дмитрия Хахалева - о своем отводе. Адвокат погибшего владельца катамарана настаивал, что Екатерина Никитина необоснованно вынесла постановление об аресте нескольких автомобилей Дмитрия Хахалева на стадии предварительного расследования. На этом основании и было заявлено ходатайство.

Напомним, катастрофа на Волге произошла вечером 11 июня прошлого года. Плавучая дача-катамаран столкнулась с баржей “Капитан Вечеркин” и перевернулась. Позже выяснилось, что в момент трагедии Хахалев был пьян, а катамаран перегружен - вместо максимально допустимых 12 человек на его борту находилось 15 пассажиров и сам хозяин “Елани”. Его обвиняют по статье “Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”. В произошедшей катастрофе следствие усмотрело вину и Леонида Жданова - владельца пристани, где “Елань” швартовалась. Ему предъявлено обвинение по статье “Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц”.

Родственники погибших пытаются взыскать с семьи Хахалева компенсацию морального вреда. Официально сумма исков не называется, но, по сведениям информагентства, составляет от 1 до 3 миллионов рублей каждый. В то же время мать погибшего владельца катамарана уверена - в момент катастрофы судном управлял не ее сын. Она намерена добиться реабилитации своего сына, поэтому настояла на судебном процессе.



