Экономика

Волгоградские налоговики взыскали с владельцев обанкроченных предприятий долгов почти на полмиллиарда

Экономика 01.07.2019 15:53
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01.07.2019 15:53


Практику по взысканию долгов с обанкроченных предприятий успешно реализуют налоговые органы Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УФНС России по региону, на данный момент выиграны судебные споры по привлечению контролирующих должников лиц к субсидиарной ответственности на сумму свыше 450 миллионов рублей. Это значит, что долги взыскиваются с фактических бенефициаров - лиц, которые прямо или косвенно владеют предприятием-должником.
"Процедура банкротства не является основанием для освобождения от ответственности за налоговые правонарушения", - отмечают в фискальном ведомстве. Законодательство о банкротстве существенно изменилось с 1 июля 2017 года в части ответственности руководящих и иных лиц компаний-должников. Теперь заявления о привлечении к субсидиарной ответственности, поданные после этой даты, рассматриваются арбитражными судами уже по новым правилам.
Так, в настоящее время процедуры несостоятельности не являются легальным способом исключить налогоплательщика из ЕГРЮЛ и списать задолженность. Сегодня, как отмечают в УФНС России по региону, основная тенденция сводится к тому, что процедуры банкротства – это реальный инструмент взыскания задолженности.
В целях снижения задолженности по налогам и сборам, а также активного применения процедур несостоятельности (банкротства) и института субсидиарной ответственности, на территории Волгоградской области создан центр компетенции по взысканию неисполненных налоговых обязательств с функциями по управлению долгом (Долговой центр) на базе Межрайонной ИФНС России № 2 по Волгоградской области.

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