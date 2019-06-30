Происшествия 30.06.2019 10:16
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30.06.2019 10:16
Встреча с кабаном на дороге в Дубовском районе обернулась попаданием на больничную койку для мужчины и ребенка. Об обстоятельствах ночного происшествия ИА “Высота 102” сегодня рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области. Накануне в 23:35 на 561 километре трассы “Сызрань-Саратов-Волгоград” произошло ДТП. По предварительным данным, 30-летний водитель “Audi A4” сбил перебегавшего дорогу кабана. При столкновении травму получил сам автолюбитель, а также его пятилетняя пассажирка. В момент аварии девочка сидела на переднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве.
Это не единственное ДТП, случившееся на сызранской трассе из-за выбежавшего на дорогу животного. Так, в пятницу утром в Дубовском районе на 616 километре федеральной дороги водитель “ВАЗ-2106” сбил лося. От удара “шестерка” потеряла управление и врезалась во внедорожник “Nissan”, которым управлял водитель из Тольятти. “Nissan” выехал в кювет и перевернулся. В аварии погиб водитель шестерки и получили травмы два его пассажира 63-х и 42-х лет. Во внедорожнике пострадал 8-летний ребенок и 42-летняя женщина.
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