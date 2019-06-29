Общество 29.06.2019 01:02
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29.06.2019 01:02
Бал выпускников школ Дубовского района Волгоградской области стал настоящим праздником как для вчерашних школьников, так и для всех жителей города. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне вечером на Приволжской площади на набережной Волги собрались тысячи дубовчан, чтобы окунуться в атмосферу трогательного и феерического действа и порадоваться за тех, у кого впереди – такая интересная и бурная жизнь.
Главными героями праздника стали, конечно же, выпускники. Самые лучшие из них, медалисты и отличники, получили из рук депутатов Волгоградской облдумы благодарственные письма за успехи в учебе. Отметили за воспитание достойного поколения и их учителей, а также родителей. С видеообращением к выпускникам выступила и депутат Государственной думы от Волгоградской области Анна Кувычко. «Там позади остались лучшие школьные годы, неравнодушные учителя, школьная дружба и, конечно же, первая любовь. Пусть эти воспоминания согревают вас на протяжении всей вашей долгой и счастливой жизни. Пусть будут решены самые сложные задачи, пусть будут реализованы самые амбициозные планы!», - напутствовала молодых людей Анна Александровна.
Незабываемым подарком от депутата Госдумы Анны Кувычко жителям Дубовского района стал концерт победительницы телепроекта «Голос-2012» Дины Гариповой. Финалистка «Евровидения-2013» покорила всех своим необыкновенным голосом, а ее песни зрители встретили овациями.
Но самым необычным событием вчерашнего вечера стало появление в бухте Волги кораблика с алыми парусами. Волшебный кораблик под залпы праздничного салюта появился как будто ниоткуда, и каждый из тех, кто стоял на берегу и провожал его взглядом, наверняка, посчитал его добрым знаком в своей жизни, в которой непременно все должно сложиться счастливо и удачно.
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