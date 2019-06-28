В Волгограде «химию» с пожара на строительной базе унес ветер





Специализированная лаборатория не зафиксировала превышений предельно-допустимых концентраций содержания химических веществ в атмосферном воздухе во время вчерашнего пожара на строительном рынке в Советском районе Волгограда. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102", сегодня заявили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Как выяснилось, во время крупного пожара управлением был организован отбор проб воздуха на прилегающей к очагу возгорания территории жилой застройки с учетом направления ветра в момент отбора проб. Сообщается, что ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области" превышений предельно-допустимых концентраций содержания химических веществ (угарный газ, сажа, оксид и диоксид азота, диоксид серы, бенз(а)пирен, формальдегид) в точках отбора проб не выявлено. Чему, как указано в сообщении Роспотребнадзора, поспособствовало перемена направления ветра в момент ликвидации пожара и незначительная его скорость распространения.

Напомним, крупный пожар на оптово-строительной базе произошел накануне вечером. Клубы черного дыма видны были во многих районах Волгограда. Первоначально сообщалось о том, что огонь распространился на площади 300 квадратных метров, но вскоре площадь пожара увеличилась в 15 раз - до 5 тысяч квадратных метров. Очаги открытого огня потушили в 20:04. В ликвидации возгорания участвовали более 60 человек и 24 единицы пожарной техники. Пострадавших в результате пожара нет. По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание на чердаке одного из магазинов, расположенных здесь. Сотрудникам испытательной пожарной лаборатории предстоит установить точную причину возгорания.



