В Волгограде на судостроительном предприятии загорелась баржа

Происшествия 28.06.2019 10:19
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28.06.2019 10:19
Баржа загорелась сегодня на судостроительном предприятии в Красноармейском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сигнал о пожаре поступил в 9:44. Огонь распространился на площади около 180 кв. метров на эксплуатируемом судне. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Есть не подтвержденные официально сведения, что судно находилось в процессе разборки. Огонь потушили в в 10:50. Информация о причинах и обстоятельствах пожара уточняется.
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