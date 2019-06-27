Экономика 27.06.2019 10:51
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27.06.2019 10:51
С 1 июля текущего года цены на газ, реализуемый населению Волгоградской области, будут изменены. Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу обладминистрации, принял комитет тарифного регулирования Волгоградской области.
Так, цена за приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя будет снижена на 20,61 руб./1000 м3 и составит 8952,44 руб./1000 м3.
На прежнем уровне останутся цены на газ за приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя.
А цена газа за отопление квартир (жилых домов) и (или) отопление нежилых помещений с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направления использования газа, указанных в пункте 6 настоящего приложения), наоборот, повысится с 5 419,82 руб./1000 м3 до 5 495,67 руб./1000 м3.
Вырастут цены и по направлению "Отопление и (или) горячее водоснабжение и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах": с 6 078,44 руб./1000 м3 до 6 103,57руб. /1000 м3. Отмечается, что для семьи из 3-х человек, использующей газ для отопления жилого помещения, не оборудованного прибором учета газа, рост платежа в месяц составит 1,77 рубля.
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