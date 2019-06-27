



С 1 июля текущего года цены на газ, реализуемый населению Волгоградской области, будут изменены. Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на пресс-службу обладминистрации, принял комитет тарифного регулирования Волгоградской области.

Так, цена за приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя будет снижена на 20,61 руб./1000 м3 и составит 8952,44 руб./1000 м3.

На прежнем уровне останутся цены на газ за приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя.

А цена газа за отопление квартир (жилых домов) и (или) отопление нежилых помещений с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направления использования газа, указанных в пункте 6 настоящего приложения), наоборот, повысится с 5 419,82 руб./1000 м3 до 5 495,67 руб./1000 м3.

Вырастут цены и по направлению "Отопление и (или) горячее водоснабжение и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах": с 6 078,44 руб./1000 м3 до 6 103,57руб. /1000 м3. Отмечается, что для семьи из 3-х человек, использующей газ для отопления жилого помещения, не оборудованного прибором учета газа, рост платежа в месяц составит 1,77 рубля.



