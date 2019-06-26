Волжская компания набирает рабочих

Экономика 26.06.2019 19:04
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26.06.2019 19:04
ООО «Волга-Бизнес», волжская компания, которая оказывает услуги по обращению с отходами в Волгоградской области, объявляет о вакансиях.
Как сообщили ИА «Высота 102» в компанию требуются разнорабочие и сортировщики.
В обязанности разнорабочего входит выполнение погрузочно-разгрузочных работ, сортировщика — сортировка твердых коммунальных отходов и обеспечение подачи остаточной массы отходов к пресс-компакторам. Требования к соискателям на обе вакансии: готовность к физическому труду, честность и ответственность.
Условия: доставка до работы служебным транспортом, график для разнорабочих — 5/2 или 3/3, для сортировщиков — 3/3, заработная плата 20 000 рублей, оформление по ТК РФ.
По вопросам трудоустройства в ООО «Волга-Бизнес» обращаться по адресу: г.Волжский, Волгоградская область, улица Александрова, 56К или по телефону Бариновой Виктории Валерьевны +7 (966) 7898229.
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