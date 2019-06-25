Троих ловкачей из Волжского осудили за крупные махинации с кредитами





К различным срокам заключения приговорил суд троих волжан за многомиллионные махинации. Об этом ИА “Высота 102” сообщила сегодня старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Было доказано, что в 2013 году бывший директор фирмы, бухгалтер и их знакомый создали схему хищения денег у двух крупных банков. По поддельным документам они получили кредиты. Общая сумма их финансовых обязательств составила около 135 миллионов рублей. Поручителем злоумышленников стала другая организация. Целый год сообщники оплачивали проценты по займам, а затем платежи прекратились. После этого с фирмы-поручителя арбитражный суд взыскал 20 миллионов рублей.

Выяснилось, что общий знакомый директора и бухгалтера уже пытался “заработать” на такой же схеме, но неудачно. И его приговорили к двум годам лишения свободы. Пытаясь уйти от ответственности за финансовые махинации, мужчина попытался откупиться от правоохранителей. Он предложил миллион рублей за то, чтобы его уголовное преследование прекратили и провели как свидетеля, а не обвиняемого. Передача части взятки зафиксировали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного Главка МВД.