В двух районах Волгоградской области победили бруцеллез

Экология 25.06.2019 09:59
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25.06.2019 09:59
В Среднеахтубинском и Николаевском районах Волгоградской области сняты все ограничения, введенные весной текущего года из-за вспышки бруцеллеза у крупного рогатого скота. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приказы областного комитета ветеринарии.
Очаги этого инфекционного заболевания были выявлены в апреле в хуторе Пламенка Среднеахтубинского района и на территории Бережновского сельского поселения Николаевского района. В период действия ограничительных мероприятий нельзя было без разрешения специалистов государственной ветеринарной службы района выгонять коровы на пастбища или убой, провозить крупный рогатый скот через зараженную территорию. Запрещалась заготовка сена, соломы и других кормов, их вывоз за пределы неблагополучной зоны, а также вывоз молока.
Отметим, что неблагополучные территории по бруцеллезу в Волгоградской области еще есть. Так, в июне текущего года очаг заболевания был выявлен в одном из личных подсобных хозяйств в хуторе Шохинский Иловлинского района. Здесь ограничительные мероприятия еще действуют.
Справка. Бруцеллез — это инфекционное заболевание, при котором поражается сердечно-сосудистая система, нервная система и костно-суставный аппарат. Опасность заболевания у животных связана с тем, что бруцеллез может передаваться от больных животных человеку. Возбудители бруцеллеза предаются через мясо больных животных и молоко. Человек заражается данными бактериями, употребляя животные продукты, а также через слизистые оболочки пищеварительного и дыхательного тракта, через ссадины и царапины, при прямом контакте с зараженными животными, обработке их кожи и шерсти. Заболевание развивается без симптомов и его не всегда можно распознать.
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