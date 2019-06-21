



36-летняя жительница Московской области, приехавшая в гости к родителям, погибла в ДТП в Жирновске. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось накануне на улице Садовой. В полицию поступило сообщение о том, что на проезжей части лежит труп женщины. При осмотре тела погибшей и места происшествия оказалось, что смертельные травмы она могла получить при наезде тяжелого грузовика. Скрывшегося с места аварии водителя стали искать. Вскоре предполагаемого виновника задержали. Им оказался 42-летний водитель автоцистерны “УРАЛ”. Возбуждено уголовное дело по статье “Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения”. Водителю грозит лишение свободы на срок до семи лет.