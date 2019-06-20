Кредитный портфель ВТБ в Волгоградской области превысил 49 млрд рублей

Экономика 20.06.2019 11:01
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20.06.2019 11:01
Кредитный портфель объединенного бизнеса ВТБ в Волгоградской области по итогам первого квартала текущего года вырос на 8% и достиг 49,6 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических лиц составил 33,5 млрд рублей.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, в сегменте розничного бизнеса кредитный портфель увеличился на 5%, составив 26,5 млрд рублей. Наибольшая доля в нем приходится на кредиты наличными –12,6 млрд рублей (прирост за квартал+7%). Ипотечный портфель увеличился на 6% и на первое апреля текущего года составил 11,3 млрд рублей, автокредитования -1,5 млрд рублей. Портфель привлеченных средств населения выросна 3%, до 22,2 млрд рублей.
С января по март банк ВТБ выдал волгоградцам свыше 5 тысяч кредитов на сумму 3,6 млрд рублей. Общий объем займов увеличилсяпо сравнению с аналогичным периодом прошлого годапочти на треть. Более половины от данной суммы составили выдачи кредитов наличными - 2,2 млрд рублей (рост +42%). Объем ипотечных продаж достиг 1,2 млрд рублей(+42%).
В сегменте корпоративного бизнеса кредитный портфель составил 23,1 млрд рублей, преимущественную долю составляет средний и малый бизнес.В его структуре значительную часть занимают кредиты компаниям сферы сельского хозяйства и пищевой промышленности (70%),торговли (15%), жилищного и коммерческого строительства (9%).
Кредитный портфель банка в регионе в рамках программ господдержки на 1 апреля 2019 года превысил 10,4 млрд рублей (+10% к началу года). Гарантийный портфель увеличился на 7%, превысив 1 млрд рублей. Объем привлеченных средств юридических лиц на отчетную дату составил свыше 11,3 млрд рублей.
«В этом году мы продолжаем активную работу с агропромышленным сектором, на долю которого приходится большая часть нашего кредитного портфеля. Наравне с этим приоритетной задачей остается увеличение доли на рынке розничного кредитования, в частности, в сегменте ипотеки. С начала года спрос на рефинансирование действующих жилищных кредитов в ВТБ вырос в три раза. На данный продукт приходится около 15% от общего объема ипотечных продаж»,- прокомментировал Владимир Русаев, управляющий банка ВТБ в Волгоградской области.
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