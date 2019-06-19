Происшествия

В Волгограде молодой человек пытался спрыгнуть с моста в Волго-Донской канал

Происшествия 19.06.2019 15:12
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19.06.2019 15:12


Спасти жизнь уроженцу Калача-на-Дону удалось сотрудникам волгоградской транспортной полиции. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в правоохранительных органах, по предварительным данным,  трагедия едва не случилась накануне около девяти часов вечера на железнодорожном мосту через Волго-Донской судоходный канал.
Правоохранителям сообщили о том, что молодой человек забрался на на высоту около 20 метров. На место прибыли стражи порядка. Они уговорили мужчину спуститься на землю - убедили парня в том, что жизнь у него только одна, и если он ее лишится, то легче никому от этого не станет. Оказалось, что виновником переполоха стал  26-летний парень. Он был не в себе и к тому же пьян. Однако молодой человек смог объяснить, что залез на мост после ссоры с девушкой.
Мужчину  госпитализировали в областную клиническую больницу №2. Врачи диагностировали у него психоз. 

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