



Спасти жизнь уроженцу Калача-на-Дону удалось сотрудникам волгоградской транспортной полиции. Как сообщили ИА “Высота 102” источники в правоохранительных органах, по предварительным данным, трагедия едва не случилась накануне около девяти часов вечера на железнодорожном мосту через Волго-Донской судоходный канал.

Правоохранителям сообщили о том, что молодой человек забрался на на высоту около 20 метров. На место прибыли стражи порядка. Они уговорили мужчину спуститься на землю - убедили парня в том, что жизнь у него только одна, и если он ее лишится, то легче никому от этого не станет. Оказалось, что виновником переполоха стал 26-летний парень. Он был не в себе и к тому же пьян. Однако молодой человек смог объяснить, что залез на мост после ссоры с девушкой.

Мужчину госпитализировали в областную клиническую больницу №2. Врачи диагностировали у него психоз.