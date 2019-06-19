Клиенты Поволжского банка стали чаще открывать вклады онлайн





С начала 2019 года почти полмиллиона вкладов клиенты Поволжского банка ПАО Сбербанк открыли через удаленные каналы обслуживания (банкомат, интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»). Как сообщили ИА «Высот 102» в пресс-службе банка, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 42 %.

Сбербанк продолжает наращивать портфель привлеченных средств физических лиц в Поволжском банке. К 1 июня 2019 года он превысил 875 млрд. рублей. Только за первые пять месяцев 2019 года в Поволжском банке открыто 1,4 миллиона новых вкладов на общую сумму свыше 316 млрд. рублей.

Наиболее популярными среди клиентов являются промовклады, которые банк регулярно запускает. Так, до 30 июня 2019 года включительно в Сбербанке действует новый промовклад в рублях «Память и гордость». Сумма минимального первоначального взноса — 50 тысяч рублей. Сроки размещения — от 6 до 18 месяцев. Ставка составит от 6% до 6,5% годовых в зависимости от срока вклада. Пополнение вклада в течение срока его действия не предусмотрено.

В конце основного срока по 50 копеек с каждой полной тысячи рублей суммы вклада Сбербанк перечислит в качестве пожертвования в адрес благотворительного фонда «Память поколений».

Вклад «Память и гордость» можно открыть во всех отделениях Сбербанка, а также в удаленных каналах обслуживания (банкомат, интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн») до 30 июня 2019 года включительно.

Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка можно узнать на официальном сайте банка www.sberbank.ru.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.