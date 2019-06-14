Происшествия 14.06.2019 17:05
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14.06.2019 17:05
Два человека пострадали при столкновении легковой иномарки и автобуса в Дубовском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, ДТП случилось сегодня в 9:05 на 627 километре трассы “Сызрань-Саратов-Волгоград”. По предварительным данным, “BMW” выехала на встречную полосу и врезалась в автобус марки “Higer”. При столкновении получили травмы 40-летний и 21-летний мужчины - водитель и пассажир “BMW”. Пострадавшие госпитализированы в Дубовскую ЦРБ. Известно, что они жители в Махачкалы.
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