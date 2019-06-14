Волгоградские предприниматели верят в лучшее





Индекс RSBI в Волгоградской области в 1 квартале 2019 года показал рост и увеличился на 5,1 п.п.п. по сравнению с 4 кварталом прошлого года, что указывает на остановку падения деловой активности в регионе и оптимистичных прогнозах волгоградских предпринимателей. О таких результатах исследования настроения малого и среднего бизнеса рассказала начальник управления МСБ Южного филиала Промсвязьбанка Татьяна Садчикова на встрече с представителями СМИ.

Индекс RSBI — ежеквартальный замер бизнес-настроений в сегменте микро, малых и средних предприятий, который проводится с 2014 г. Полученные результаты отражают ожидания российских предпринимателей в целом, а также в разрезе отраслей, размера бизнеса и отдельных регионов исследования.

Основным фактором роста индекса в нашем регионе стали позитивные ожидания бизнесменов на 2 квартал 2019 года, сообщает ИА «Высота 102». Улучшения ждут 32% опрошенных предпринимателей, а ухудшение — 22%. При этом малый и средний бизнес оптимистично смотрит в будущее по трем из четырех ключевых параметров замера — объему продаж, инвестициям, кадрам. Доступность финансирования регионе показала отрицательную динамику, что связано с тем, что большая часть опрошенных не нуждается в настоящее время в кредитных средствах.

Так в 1 квартале 2019 г. за кредитами в области обращались 20% опрошенных и 8% смогли его получить.





«Волгоградских предпринимателей традиционно отличают активная позиция, жизнестойкость и оптимизм. Только обладая такими качествами можно оставаться в бизнесе на плаву долгое время», — отметила Татьяна Садчикова.



