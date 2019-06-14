Предпенсионер печатал и сбывал поддельные деньги в Волгоградской и Воронежской областях

Происшествия 14.06.2019 09:08
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14.06.2019 09:08
Полицейские из Урюпинского района совместно с коллегами из ГУ МВД России по Воронежской области задержали 61-летнего жителя станицы Нехаевская по подозрению в сбыте поддельных денежных знаков. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в региональном главке МВД.
Несколько десятков фактов сбыта поддельных банковских двухсотрублевых банкнот были зафиксированы на территории трех районов области – Урюпинского, Нехаевского и Алексеевского, а также города Калач Воронежской области. Во всех случаях, согласно заключений специалистов экспертно-криминалистического центра, фальшивки были изготовлены единым способом. Подозреваемого задержали. В ходе обыска в доме, где он проживал, полицейские обнаружили более 30 двухсотрублевых купюр, изготовленных с применением компьютерной техники. Кроме этого было изъято около 150 листов формата А-4 с изображением поддельных банковских билетов номиналом 200, 500, 1000, 2000 и 5000 рублей. Мужчина пояснил, что пошел на такой шаг из-за желания улучшить свое материальное положение, т.к. имеет большое количество неоплаченных кредитов. Возбуждено уголовное дело.
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