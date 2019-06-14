Происшествия

Предпенсионер печатал и сбывал поддельные деньги в Волгоградской и Воронежской областях

Происшествия 14.06.2019 09:08
2742 3
14.06.2019 09:08


Полицейские из Урюпинского района совместно с коллегами из ГУ МВД России по Воронежской области задержали 61-летнего жителя станицы Нехаевская по подозрению в сбыте поддельных денежных знаков. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в региональном главке МВД.
Несколько десятков фактов сбыта поддельных банковских двухсотрублевых банкнот были зафиксированы на территории трех районов области – Урюпинского, Нехаевского и Алексеевского, а также города Калач Воронежской области. Во всех случаях, согласно заключений специалистов экспертно-криминалистического центра, фальшивки были изготовлены единым способом. Подозреваемого задержали. В ходе обыска в доме, где он проживал, полицейские обнаружили более 30 двухсотрублевых купюр, изготовленных с применением компьютерной техники. Кроме этого было изъято около 150 листов формата А-4 с изображением поддельных банковских билетов номиналом 200, 500, 1000, 2000 и 5000 рублей. Мужчина пояснил, что пошел на такой шаг из-за желания улучшить свое материальное положение, т.к. имеет большое количество неоплаченных кредитов. Возбуждено уголовное дело.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
В Волгограде накрыли порностудию (ВИДЕО)
07.06.2019 11:24
28694 14
У гипермаркета в Волгограде пожилую женщину переехали грузовик и легковушка
12.06.2019 11:15
25791 0
В Волгограде сгорел рейсовый автобус (ВИДЕО)
15.05.2019 18:35
22393 16
Происшествия
14.06.2019 12:00
Происшествия 14.06.2019 12:00
267 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.06.2019 11:37
Происшествия 14.06.2019 11:37
582 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.06.2019 11:27
Происшествия 14.06.2019 11:27
308 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
14.06.2019 11:05
Происшествия 14.06.2019 11:05
6286 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.06.2019 10:54
Происшествия 13.06.2019 10:54
2979 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.06.2019 10:20
Происшествия 13.06.2019 10:20
2107 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.06.2019 10:09
Происшествия 13.06.2019 10:09
2443 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
13.06.2019 09:11
Происшествия 13.06.2019 09:11
2019 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
12.06.2019 11:41
Происшествия 12.06.2019 11:41
3442 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
12.06.2019 11:15
Происшествия 12.06.2019 11:15
25791 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
12.06.2019 10:24
Происшествия 12.06.2019 10:24
1388 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
12.06.2019 09:25
Происшествия 12.06.2019 09:25
1441 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
11.06.2019 20:59
Происшествия 11.06.2019 20:59
2693 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
11.06.2019 16:06
Происшествия 11.06.2019 16:06
11841 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
11.06.2019 13:27
Происшествия 11.06.2019 13:27
806 1 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

12:05
Yota вернёт деньги за покупки через приложениеСмотреть фотографии
12:00
В Волгограде угнали битую "Оку" с багажником на крышеСмотреть фотографии
11:42
Сбербанк запустил персонализированный сервис платежей «Мои операции» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»Смотреть фотографии
11:37
Пожилая волгоградка лишилась сбережений из-за цветкаСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде пьяный мотоциклист на спортбайке врезался в тракторСмотреть фотографии
11:05
В Волжском нашли тело пропавшего купальщика с пентаграммой на рукеСмотреть фотографии
10:42
Губернатор Волгоградской области поделился секретами стратегии предвыборной кампании Смотреть фотографииCмотреть видео
10:40
В Волгоградской области ребенка-инвалида обеспечили дорогостоящим лекарством по требованию прокуратурыСмотреть фотографии
09:08
Предпенсионер печатал и сбывал поддельные деньги в Волгоградской и Воронежской областяхСмотреть фотографии
08:57
Андрей Бочаров сдал документы для выдвижения кандидатом в губернаторы Волгоградской областиСмотреть фотографии
20:36
«Высота 102»ТВ: В Волгограде и Волжском лето началось с пляжного беспределаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:55
В День России в Волгограде из сумрака вывели полторы сотни водителейСмотреть фотографии
17:48
В школьное образование придут цифровые продукты от «Ростелекома»Смотреть фотографии
17:38
На Волгоградскую область надвигаются грозыСмотреть фотографии
16:44
В Волгограде перед судом предстанут сбытчики наркотиков за биткоиныСмотреть фотографии
16:31
День России волгоградцы встретили вместе с «Ростелеком»Смотреть фотографии
16:29
В Волгограде прокурор озвучил сроки наказания обвиняемым во взрыве дома на проспекте УниверситетскийСмотреть фотографии
16:06
Суд в Волгограде не отменил сделку по продаже судостроительного заводаСмотреть фотографии
14:56
Кондиционеры в волгоградских автобусах мобильно чистят от тополиного пухаСмотреть фотографии
14:46
В Волгограде исчезли новые остановкиСмотреть фотографии
14:04
В Волгограде собака спасла семью от заползшей в дом гадюки Смотреть фотографии
13:06
В Волжском оставшийся без присмотра пляж превратился в мусорный полигонСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
В Волгограде УК «Эксжилком» наказали за правовой нигилизмСмотреть фотографии
11:43
В Волгоградской области бухгалтера СНТ судят за присвоение взносов дачниковСмотреть фотографии
11:26
Волгоградские таланты везут из Сочи россыпь наград фестиваля «Великая Россия»Смотреть фотографии
10:54
В Волжском ищут пропавшего купальщика с пентаграммой на рукеСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде 17 дворов до конца года обретут цивилизованный видСмотреть фотографии
10:20
В Волжском трое подростков на мотоцикле пострадали в ДТПСмотреть фотографии
10:09
Двое детей и взрослый пострадали при столкновении такси с грузовиком в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:11
Под Волгоградом грабитель вынес из частного дома ювелирных изделий на миллион рублейСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 