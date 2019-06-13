Наталья Шабунина рассказала о новых страховых продуктах в банке «Возрождение»

Экономика 13.06.2019 15:14 Реклама
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13.06.2019 15:14
«Банк «Возрождение», входящий в финансовую группу ВТБ, совместно с СК «АльфаСтрахование» запустил два новых страховых продукта: телемедицину и страхование для вкладчиков Банка», – рассказала ИА «Высота 102» заместитель председателя правления банка «Возрождение» Наталья Шабунина.
Страховая программа «Мобильный доктор» позволяет получить удаленную квалифицированную консультацию не только от российских врачей, а также от врачей международных центров других стран. Удаленными консультациями дежурного врача-терапевта можно пользоваться неограниченное количество раз не выходя из дома. Программа дополнительно включает страховой полис «Деньги на здоровье+», который действует 24 часа в сутки и гарантирует финансовую помощь при таких ситуациях, как получение травм и госпитализация в результате несчастных случаев.
«Программу клиент Банка может оформить как на себя, так и приобрести в подарок для своих родных и друзей», — уточнила Наталья Шабунина.
Другая страховая программа «Все включено. Защита вклада» представляет собой комплексное предложение для вкладчиков банка «Возрождение», собравшее в себе все наиболее востребованные клиентами страховые риски.
Полис гарантирует финансовую защиту по трем основным видам страхования. Программа страхования имущества позволит возместить ущерб при заливах, кражах, а также пожарах в квартире или доме, компенсирует стоимость личного имущества, утраченного вследствие грабежа. Страхование финансовых рисков при потере работы позволит получить финансовую помощь при потере работы, тем самым не снижая свой уровень жизни. Полис страхования жизни и здоровья включает выплаты при причинении вреда жизни и здоровью владельца в результате несчастного случая.
«Если у застрахованного произойдет одно из страховых событий, ему не придется закрывать свой вклад», — сказала Наталья Шабунина.
Напомним, банк «Возрождение» работает в Волгоградской области более 24 лет. Филиал представлен в регионе сетью дополнительных офисов, три из которых расположены в г. Волгограде, два – в г. Волжском.
В 2018 году банк «Возрождение» вошел в финансовую группу ВТБ, которая объединяет более 20 организаций финансового сектора, крупнейшим акционером является государство в лице Росимущества. В результате объединенная с ВТБ банкоматная сеть «Возрождения» насчитывает порядка 300 устройств в Волгоградской области и более 16,2 тысяч устройств в России.
На сегодняшний день клиентами «Возрождения» в Волгоградской области являются более 170 тысяч частных лиц и более 2 тысячи компаний, у большинства из которых в Банке размещены зарплатные проекты.
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