В Волгограде при пожаре погибла 95-летняя пенсионерка





По предварительным данным, полученным от источников в экстренных службах региона, при пожаре погибла 95-летняя женщина. По словам жильцов дома она жила в квартире этажом выше и, по-видимому, задохнулась в дыму.

Пожар в Красноармейском районе Волгограда унес жизнь человека. Как рассказали ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании в квартире на улице Гражданской поступил в 07:32. На место прибыли пожарные расчеты пожарно-спасательной части №6. Оказалось, что огонь вспыхнул на третьем этаже четырехэтажного старого дома. Площадь возгорания составила 15 кв. метров. Справиться с огненной стихией удалось в 8:36. Сложность представляло то, что в доме были деревянные перекрытия. Причины возгорания уточняются.