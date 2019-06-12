Расследования

Адвокат помощника руководителя СКР Михаила Музраева рассказал о странностях следствия

Расследования 12.06.2019 05:52
7022 0
12.06.2019 05:52


ИА «Высота 102» удалось узнать подробности задержания в Волгограде помощника руководителя СКР Михаила Музраева. Как сообщил в эксклюзивном интервью  адвокат Владислав Подшибякин, при задержании по месту жительства сотрудники ФСБ фактически лишили Михаила Музраева возможности связи, затем защитник не мог попасть к задержанному в течение нескольких часов. «Следственные действия в отношении Михаила Музраева проходили с грубыми нарушениями закона. До проведения допроса не была представлена возможность переговорить с адвокатом. Кроме того, нам отказывают в выдаче копий документов, а сотрудники Лефортовского суда откровенно не давали стороне защиты ознакомиться с материалами, переданными в суд следственными органами ФСБ России», - рассказал адвокат бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области. Что касается обвинений, то, по версии стороны защиты, Михаилу Музраеву инкриминируют те обстоятельства, по которым еще в 2016 году было возбуждено уголовное дело о поджоге дома губернатора Волгоградской области. Адвокат выразил недоумение: «Моему подзащитному вменяют причастность к делу, для раскрытия которого он сделал все возможное. Получается очень странно и выглядит так, как будто Михаил Музраев занимался раскрытием преступления, чтобы выйти на самого себя». Владислав Подшибякин подтвердил, что Михаил Музраев настаивает на своей невиновности. Сторона защиты намерена в ближайшее время подать жалобу на решение Лефортовского суда об аресте Михаила Музраева, планируется также подготовить ряд жалоб на следственные и процессуальные действия.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», о задержании одного из самых заслуженных представителей силовых структур ЮФО стало известно 10 июня. Федеральная служба безопасности России официально заявила о том, что совместно со Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой бывший руководитель СУ СКР по Волгоградской области задержан в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. 
11 июня Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Михаила Музраева на два месяца.
Инцидент с попыткой поджога дома губернатора произошел ночью 16 ноября 2016 года. Тогда неизвестные проникли во двор частного коттеджа, расположенного в Тракторозаводском районе Волгограда. Один из злоумышленников при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь одну из стен дома. В то время Михаил Музраев руководил СУ СКР по региону. Уголовное дело по факту поджога было возбуждено сразу, так как дом был в пользовании губернатора Волгоградской области и его семьи, а произошедшее могло быть связано со служебной деятельностью чиновника. 
В конце мая 2019 года силовые структуры заявили, что личности злоумышленников, устроивших поджог дома губернатора, удалось установить. Оказалось, что в организованной преступной группе состоят пять человек. Их лидером, по данным следствия, являлся бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов. Он был задержан в Москве, этапирован в Волгоград и сейчас находится под арестом.


Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323, 560-313

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
Задержан бывший руководитель СУ СК по Волгоградской области
10.06.2019 19:46
62618 0
Замгубернатора Волгоградской области высказался об обысках (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО)
10.06.2019 17:45
35257 47
Задержанного в Волгограде бизнесмена Владимира Зубкова спецбортом доставили в Москву
10.06.2019 20:34
37937 7
Расследования
11.06.2019 21:56
Расследования 11.06.2019 21:56
6602 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.06.2019 19:26
Расследования 11.06.2019 19:26
10278 50 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.06.2019 17:23
Расследования 11.06.2019 17:23
1329 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.06.2019 14:07
Расследования 11.06.2019 14:07
13233 14 Обсудить

0
Далее
Расследования
11.06.2019 11:05
Расследования 11.06.2019 11:05
49923 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
10.06.2019 20:34
Расследования 10.06.2019 20:34
37937 7 Обсудить

0
Далее
Расследования
10.06.2019 19:46
Расследования 10.06.2019 19:46
62618 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
10.06.2019 17:45
Расследования 10.06.2019 17:45
35257 47 Обсудить

0
Далее
Расследования
10.06.2019 16:10
Расследования 10.06.2019 16:10
8917 5 Обсудить

0
Далее
Расследования
10.06.2019 14:28
Расследования 10.06.2019 14:28
2684 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
10.06.2019 12:19
Расследования 10.06.2019 12:19
962 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
08.06.2019 13:13
Расследования 08.06.2019 13:13
4005 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.06.2019 16:43
Расследования 07.06.2019 16:43
2964 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
07.06.2019 11:49
Расследования 07.06.2019 11:49
3897 30 Обсудить

0
Далее
Расследования
06.06.2019 17:01
Расследования 06.06.2019 17:01
4195 11 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

07:50
Наставников юных волгоградских шахматистов наградили за воспитание чемпионовСмотреть фотографии
05:52
Адвокат помощника руководителя СКР Михаила Музраева рассказал о странностях следствияСмотреть фотографии
05:36
В День России в Волгограде устроят гала-концерт и фейерверкСмотреть фотографии
21:56
«Террористическая» статья: экс-глава волгоградского СК прокомментировал обвинения в свой адресСмотреть фотографии
21:42
Волгоградские либерал-демократы убедили Жириновского одобрить местного кандидата в губернаторыСмотреть фотографии
20:59
В Волгограде напротив здания ГИБДД загорелось кафеСмотреть фотографии
20:07
«Высота 102»ТВ: В Волгограде горожане остались один на один с солнцем Смотреть фотографииCмотреть видео
19:26
В СК России заявили о намерении объективно расследовать дело Михаила МузраеваСмотреть фотографии
18:01
Место захоронения тысяч защитников Сталинграда под Саратовом благоустроят за федеральный счетСмотреть фотографии
16:51
Главный антимонопольщик Волгоградской области поблагодарил журналиста Ивана Голунова за расследование о похоронном бизнесеСмотреть фотографии
16:06
В Волгограде столкнулись "Лада" и "Audi", пострадала водитель иномарки (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:53
Кандидаты в депутаты Волгоградской облдумы готовы принять спонсорскую помощь от избирателейСмотреть фотографии
14:07
В Волгограде экс-сотрудника регионального госжилнадзора будут судить за мошенничествоСмотреть фотографии
13:24
Волгоградские налоговики предупредили о третьей «волне» перехода на кассовые аппаратыСмотреть фотографии
12:29
Из Волгограда в Челябинскую область уедут на утилизацию более 50 кг отработанных батареекСмотреть фотографии
11:05
Делом помощника руководителя СК России Михаила Музраева занимается Следственное управление ФСБ Смотреть фотографии
10:14
В Волгограде ищут сбежавшего с места смертельного ДТП водителяСмотреть фотографии
10:10
В Волгограде школьник утонул у памятника ЛенинуСмотреть фотографии
08:52
Полицейский из Волгоградской области восстановил семейную связь жителей двух регионовСмотреть фотографии
22:00
Актив ЛДПР из Волгограда едет в Москву с настроем избавиться от неудачных кандидатов в губернаторыСмотреть фотографии
20:34
Задержанного в Волгограде бизнесмена Владимира Зубкова спецбортом доставили в МосквуСмотреть фотографии
20:14
Из Керчи в Волгоград прибыл исторический бронекатер времен Великой ОтечественнойСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: Волгоград взбудоражили слухи об обысках у очень влиятельных людей Смотреть фотографииCмотреть видео
19:46
Задержан бывший руководитель СУ СК по Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:51
Медикам Волгоградской области пообещали рост зарплат в 2020 годуСмотреть фотографииCмотреть видео
17:45
Замгубернатора Волгоградской области высказался об обысках (ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
17:42
В Волгограде водитель перевернувшейся машины погиб по дороге в больницуСмотреть фотографии
16:54
В Волгограде арестовали женщину за надпись на мемориалеСмотреть фотографии
16:10
Судью в Волгоградской области обвиняют в вынесении фиктивных решенийСмотреть фотографии
16:05
В Волгоградской области у единороссов перед конференцией возникла задержка Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 