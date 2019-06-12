



ИА «Высота 102» удалось узнать подробности задержания в Волгограде помощника руководителя СКР Михаила Музраева. Как сообщил в эксклюзивном интервью адвокат Владислав Подшибякин, при задержании по месту жительства сотрудники ФСБ фактически лишили Михаила Музраева возможности связи, затем защитник не мог попасть к задержанному в течение нескольких часов. «Следственные действия в отношении Михаила Музраева проходили с грубыми нарушениями закона. До проведения допроса не была представлена возможность переговорить с адвокатом. Кроме того, нам отказывают в выдаче копий документов, а сотрудники Лефортовского суда откровенно не давали стороне защиты ознакомиться с материалами, переданными в суд следственными органами ФСБ России», - рассказал адвокат бывшего руководителя СУ СКР по Волгоградской области. Что касается обвинений, то, по версии стороны защиты, Михаилу Музраеву инкриминируют те обстоятельства, по которым еще в 2016 году было возбуждено уголовное дело о поджоге дома губернатора Волгоградской области. Адвокат выразил недоумение: «Моему подзащитному вменяют причастность к делу, для раскрытия которого он сделал все возможное. Получается очень странно и выглядит так, как будто Михаил Музраев занимался раскрытием преступления, чтобы выйти на самого себя». Владислав Подшибякин подтвердил, что Михаил Музраев настаивает на своей невиновности. Сторона защиты намерена в ближайшее время подать жалобу на решение Лефортовского суда об аресте Михаила Музраева, планируется также подготовить ряд жалоб на следственные и процессуальные действия.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», о задержании одного из самых заслуженных представителей силовых структур ЮФО стало известно 10 июня. Федеральная служба безопасности России официально заявила о том, что совместно со Следственным комитетом и Генеральной прокуратурой бывший руководитель СУ СКР по Волгоградской области задержан в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

11 июня Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об аресте Михаила Музраева на два месяца.

Инцидент с попыткой поджога дома губернатора произошел ночью 16 ноября 2016 года. Тогда неизвестные проникли во двор частного коттеджа, расположенного в Тракторозаводском районе Волгограда. Один из злоумышленников при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь одну из стен дома. В то время Михаил Музраев руководил СУ СКР по региону. Уголовное дело по факту поджога было возбуждено сразу, так как дом был в пользовании губернатора Волгоградской области и его семьи, а произошедшее могло быть связано со служебной деятельностью чиновника.

В конце мая 2019 года силовые структуры заявили, что личности злоумышленников, устроивших поджог дома губернатора, удалось установить. Оказалось, что в организованной преступной группе состоят пять человек. Их лидером, по данным следствия, являлся бывший арендатор Центрального рынка Волгограда Евгений Ремезов. Он был задержан в Москве, этапирован в Волгоград и сейчас находится под арестом.





