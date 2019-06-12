



Весь политический свет области собрался сегодня на стадионе «Волгоград Арена», где в полдень начала свою работу XXXII конференция «Единой России», сообщает ИА "Высота 102". Повод для сборов крайне важный - утверждение списков кандидатов в губернаторы и депутатов Волгоградской областной думы. Участие в партийном слете примет губернатор Андрей Бочаров, которого единороссы должны назвать своим кандидатом в главы региона на предстоящих 8 сентября выборах. На конференцию в Волгоград прибыл заместитель секретаря Генерального совета партии, депутат Госдумы РФ Виктор Селиверстов, все депутаты Госдумы и сенаторы от Волгоградской области. Мероприятие началось с просмотра фильма о наведении порядка в регионе и движении Волгоградской области вперед.





Перечень фамилий кандидатов делегаты конференции утвердят по итогам тайного голосования. Также будет сформирована первая тройка выдвиженцев в областное заксобрание. По предварительным данным, список возглавят управляющий директор Волжского трубного завода Сергей Четвериков, глава сельхозпредприятия «Донское» Александр Колесниченко и сопредседатель регионального штаба ОНФ Надежда Кулешова.

Победителями праймериз «ЕР» по отбору кандидатов в депутаты облдумы, который прошел 26 мая, стали 17 действующих парламентариев из 38.







