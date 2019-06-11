Расследования

В Волгограде экс-сотрудника регионального госжилнадзора будут судить за мошенничество

Расследования 11.06.2019 14:07
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11.06.2019 14:07


Перед судом в Волгограде предстанет бывший консультант сектора надзора за управлением многоквартирными домами инспекции госжилнадзора Волгоградской области. Как сообщила сегодня ИА “Высота 102” старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, его обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. По данным следствия, обвиняемый 15 февраля получил от волгоградца 40 тысяч рублей. Часть этих денег он якобы собирался передать должностным лицам администрации Волгоградской области и таким образом решить вопрос о предоставлении жилья в собственность знакомой обвиняемого. Оставшуюся часть суммы мужчина собирался оставить себе. Примечательно, что женщина была признана нуждающейся в жилье и имела законное право на его получение. Передача денег прошла под контролем правоохранительных органов.
После их получения обвиняемого задержали. 
Оперативным сопровождением расследования занимались сотрудники УФСБ России по Волгоградской области. Дело расследовали следователи регионального СУ СК России. Свою вину мужчина полностью признал.

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