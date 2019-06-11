Расследования 11.06.2019 11:05
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11.06.2019 11:05
Необходимые следственные мероприятия в отношении задержанного помощника председателя СК РФ (по особым поручениям с дислокацией в Волгограде) Михаила Музраева, взяты под контроль Следственным управлением ФСБ России, сообщает ИА «Высота 102». Как стало известно информагентству от родственников Михаила Музраева, сейчас он находится в московском следственном изоляторе «Лефортово». Вину не признает.
Напомним, вчера официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что экс-руководитель СУ СКР по Волгоградской области задержан по уголовному делу о покушении на губернатора Волгоградской области. Федеральная служба безопасности РФ в свою очередь опубликовала информацию о задержании Михаила Музраева и волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова «в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области Бочарова А.И. и угроз в его адрес».
Михаил Кандуевич Музраев известен как один из самых опытных и влиятельных представителей силовых структур ЮФО. За образцовое исполнение служебного долга Михаил Музраев указом Президента РФ награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, имеет многочисленные ведомственные награды - в том числе награжден нагрудными знаками «Почетный сотрудник следственного комитета Российской Федерации» и «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации». В первые годы службы Михаил Музраев прошел путь от стажера до начальника отдела по расследованию особо важных дел следственного управления прокуратуры региона. С декабря 1996 года по сентябрь 2007 года Михаил Музраев состоял в должности заместителя прокурора Волгоградской области. За период службы неоднократно возглавлял следственно-оперативные группы по раскрытию особо тяжких насильственных преступлений, «заказных» убийств, в том числе совершенных организованными преступными группами и бандами. Следственным управлением СК России по Волгоградской области Михаил Музраев руководил в течение 11 лет. 30 декабря 2018 года Михаил Музраев указом президента РФ был освобожден от должности руководителя СУ СК России по Волгоградской области. Через некоторое время после отставки Михаил Музраев стал помощником председателя СК РФ (по особым поручениям с дислокацией в Волгограде).
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