







Плакаты с угрозами должны остановить несознательных граждан от загрязнения Волго-Ахтубинской поймы. Такой тактики придерживаются власти, установившие в Среднеахтубинском районе на месте бывших свалок информационные штендеры. Такую идею органам местного самоуправления подсказали члены Экосовета при областной думе. Экспертов, с одной стороны, порадовали планы чиновников рекультивировать до конца текущего года в природном парке 19 свалок, но одновременно и насторожили. Жители близлежащих населенных пунктов уже начали по старой привычке привозить отходы на только что расчищенные территории. Члены совета сошлись во мнении, людям нужно напомнить о проделанной масштабной затратной работе и припугнуть их санкциями.













Так, на плакате, расположенном на месте прежней свалки в поселке Маслово указано, что в соответствии с КоАП РФ, незаконное складирование мусора чревато штрафом для физических лиц на сумму до 2 тысяч рублей, для юридических - до 250 тысяч. Также на вывеске отмечено, что помойка была рекультивирована в рамках приоритетного проекта «Чистая страна». Площадь ликвидированных загрязнений - 19,7 тысячи квадратных метров, объем вывезенного мусора – 3 587,5 кубометров.

Между тем, до идеального состояния Волго-Ахтубинской пойме еще очень далеко. Овраги и балки вдоль трассы «Краснослободск – Волжский» усыпаны мусором, который продолжает множиться. В соответствии с постановлением Правительства №1156 регоператор по обращению с отходами также обязан принимать участие в ликвидации несанкционированных свалок.



