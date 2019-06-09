Дровосек возместит ущерб за незаконную вырубку 41 дерева в Волго-Ахтубинской пойме

Общество 09.06.2019 11:50
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09.06.2019 11:50
Среднеахтубинский районный суд Волгоградской области удовлетворил иск Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры о компенсации ущерба за вырубленные деревья. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Среднеахтубинского районного суда Волгоградской области, мужчина на территории Сахаровского лесничества с помощью бензопилы свалил 41 ясень. Ущерб составил около 1,3 миллиона рублей. Теперь эти деньги дровосек обязан будет выплатить государству – перечислить на счет облкомприроды.
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