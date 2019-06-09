Отпуск отменяется: Участники выборов в Волгоградской области готовы к жаркому лету





Предвыборная кампания в Волгоградской области стартовала. Со дня на день в избиркомы понесут свои документы первые кандидаты – в губернаторы региона и в областной парламент. На долгие ухаживания за электоратом у кандидатов времени в обрез: единый день голосования, а это - 8 сентября, не за горами. Чего ожидать от предвыборного лета-2019? Чем удивят политические партии и кто составит конкуренцию на выборах губернатора главному претенденту на пост?.. Смотрите в спецрепортаже ИА «Высота 102».