Аналитика

«Высота 102»ТВ: За снятое в Волгограде порно жители Европы не жалели денег

Аналитика 07.06.2019 20:09
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07.06.2019 20:09



В информационном выпуске ИА «Высота 102» сегодня: полицейские накрыли порностудию, партии плетут интриги перед выборами губернатора, «Красный Октябрь» запустил печь №5, на Сарпинском ликвидируют свалки и другие темы дня.

Программы ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Муниципального телевидения Волгограда». Смотрите нас в будние дни ежедневно в эфире в 19:00, а по кабельному вещанию в 21:00, 01:00 и 3:00.

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