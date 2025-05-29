Экс-полицейский и ветеран чеченской войны из Волгоградской области погибли на СВО





В Кумылженском районе Волгоградской области в последний путь проводили сразу двоих защитников нашей Родины, погибших на СВО. Печальную новость сообщил глава района Валерий Денисов, передает V102.RU.

Алексею Локтионову было 40 лет. Он родился в хуторе Динской Краснодарского края, вырос и окончил школу в хуторе Суляевский Кумылженского района, а потом получил высшее образование в нескольких вузах. Работал участковым уполномоченным в ОМВД России по Даниловскому району, позже - вахтовым методом в Москве.

Контракт с Министерством обороны подписал в апреле 2024 года, воевал в должности мотострелка. Погиб 2 мая 2024 года в поселке Клещеевка в ДНР. Похоронили героя на гражданском кладбище хутора Суляевский.

43-летний Александр Петров родился в хуторе Никитинский Кумылженского района в многодетной семье. После окончания школы ушёл служить в армию, был участником боевых действий в Чечне.

В октябре 2022 года подписал контракт с Министерством обороны. Был помощником гранатомётчика, исполнял обязанности командира мотострелкового взвода. В 2023 году был ранен, после лечения вернулся в часть. Погиб 3 января 2025 года в селе Кардашинка Херсонской области. Последний приют обрел на гражданском кладбище родного хутора.