В Волгограде на 90 суток закрыли ритуальное кафе из-за санитарных нарушений

Дзержинский районный суд Волгограда вынес решение о приостановке работы заведения общепита, специализирующегося на организации поминальных обедов. Как сообщили V102.RU в районном суде, нарушения санитарных норм у индивидуального предпринимателя Самирава В. были выявлены сотрудниками территориального управления Роспотребнадзора еще в апреле текущего года.

Установлено, что предприниматель занимается организацией поминальных обедов в пункте питания, расположенном на шоссе Авиаторов, 15. В частности, проверяющие указали на неправильное хранение продуктов, недостаток моечных устройств, отсутствие должной гигиены сотрудников, несоблюдение ремонта и уборки помещений, а также контроля температуры холодильного оборудования.

Предприниматель признал вину в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, в полном объеме. Вынесено наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток. Постановление вступило в законную силу.