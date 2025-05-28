Под Волгоградом простились с погибшим на СВО стрелком Андреем Колобовым

Общество 28.05.2025 21:37
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28.05.2025 21:37
Накануне, 27 мая, жители Киквидзенского района Волгоградской области простились с Андреем Колобовым, погибшим на СВО. Траурная церемония прощания состоялась в посёлке Гришин. Отдать дань памяти и уважения герою пришли его родные, друзья, одноклассники и земляки.
Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на районную газету «Нива», Андрей Колобов родился 6 ноября 1978 года в посёлке Гришин. После окончания школы он прошёл обучение на курсах ДОСААФ и получил специальность водителя. В 2003 году был призван в ряды Вооружённых сил Российской Федерации и проходил службу в Ростове-на-Дону. Вернувшись домой, стал работать водителем. Андрей также занимался пчеловодством. Потом трудился водителем в Киквидзенской центральной районной больнице. Мужчина воспитал троих детей.
10 сентября 2024 года Андрей Владимирович заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации и отправился добровольцем на специальную военную операцию. Он исполнял свой воинский долг в должности старшего стрелка отделения мотострелкового взвода войсковой части.
15 декабря 2024 года он погиб при исполнении служебных обязанностей на территории ДНР. Герою навсегда останется 46 лет...
Фото газеты «Нива»
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