Ветераны железнодорожного транспорта высадили аллею черемухи на Мамаевом кургане

Общество 28.05.2025 14:24
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28.05.2025 14:24
Акция по высадке деревьев состоялась на территории мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
В ней приняли участие ветераны железнодорожного транспорта из разных регионов России, а также представители железнодорожных предприятий Приволжской магистрали.
По итогам акции на восточном склоне Мамаева кургана в районе «Аллеи памяти железнодорожников» появились 20 новых саженцев молодых черемух.
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