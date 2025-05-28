УФСБ по Волгоградской области отмечает 107-летие





Сегодня, 28 мая, в День пограничника отмечает 107 лет со дня образования Управление ФСБ России по Волгоградской области, сообщает V102.RU. Именно в этот день, 28 мая 1918 года, была подписана директива Совета народных комиссаров РСФСР об учреждении Пограничной охраны. Этот день также вошел в историю нашего города созданием специального органа по борьбе с контрреволюцией и саботажем - губернской чрезвычайной комиссией. Появление ГубЧК было предопределено велением времени. Сегодня сотрудники УФСБ по Волгоградской области, как и их предшественники, стоят на страже безопасности страны.

- И в мирные дни, и в суровые годы военных испытаний чекисты Волгограда, не щадя сил, а порой и самой жизни, с честью выполняли свой служебный и гражданский долг, проявляли беззаветную преданность Родине и самоотверженность. Самые теплые слова благодарности и глубокого уважения – ветеранам Управления, посвятившим свою жизнь нелегкому служению Отечеству, - указала в своем поздравлении Волгоградская организация «Динамо».

Вместе с сотрудниками погрануправления чекисты приняли участие в памятной церемонии в Ворошиловском районе. Силовики возложили венки и цветы к стеле чекистам и милиционерам, а также почтили память погибших бойцов у мемориала «Пограничникам всех поколений» минутой молчания.

Редакция «Высоты 102» присоединяется к поздравлениям в адрес сотрудников спецслужбы и желает успехов в их тяжелой и незаметной на первый взгляд работе.