Общество

УФСБ по Волгоградской области отмечает 107-летие

Общество 28.05.2025 16:47
0
28.05.2025 16:47


Сегодня, 28 мая, в День пограничника отмечает 107 лет со дня образования Управление ФСБ России по Волгоградской области, сообщает V102.RU. Именно в этот день, 28 мая 1918 года, была подписана директива Совета народных комиссаров РСФСР об учреждении Пограничной охраны. Этот день также вошел в историю нашего города созданием специального органа по борьбе с контрреволюцией и саботажем - губернской чрезвычайной комиссией. Появление ГубЧК было предопределено велением времени. Сегодня сотрудники УФСБ по Волгоградской области, как и их предшественники, стоят на страже безопасности страны. 

И в мирные дни, и в суровые годы военных испытаний чекисты Волгограда, не щадя сил, а порой и самой жизни, с честью выполняли свой служебный и гражданский долг, проявляли беззаветную преданность Родине и самоотверженность. Самые теплые слова благодарности и глубокого уважения – ветеранам Управления, посвятившим свою жизнь нелегкому служению Отечеству, - указала в своем поздравлении Волгоградская организация «Динамо». 

Вместе с сотрудниками погрануправления чекисты приняли участие в памятной церемонии в Ворошиловском районе. Силовики возложили венки и цветы к стеле чекистам и милиционерам, а также почтили память погибших бойцов у мемориала «Пограничникам всех поколений» минутой молчания.

Редакция «Высоты 102» присоединяется к поздравлениям в адрес сотрудников спецслужбы и желает успехов в их тяжелой и незаметной на первый взгляд работе.  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.05.2025 17:38
Общество 28.05.2025 17:38
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2025 16:56
Общество 28.05.2025 16:56
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2025 15:52
Общество 28.05.2025 15:52
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2025 15:51
Общество 28.05.2025 15:51
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2025 15:21
Общество 28.05.2025 15:21
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2025 14:32
Общество 28.05.2025 14:32
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2025 14:24
Общество 28.05.2025 14:24
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.05.2025 13:48
Общество 28.05.2025 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2025 12:29
Общество 28.05.2025 12:29
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2025 11:40
Общество 28.05.2025 11:40
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2025 11:25
Общество 28.05.2025 11:25
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2025 09:51
Общество 28.05.2025 09:51
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2025 09:11
Общество 28.05.2025 09:11
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2025 08:54
Общество 28.05.2025 08:54
Комментарии

0
Далее
Общество
28.05.2025 08:08
Общество 28.05.2025 08:08
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:21
В Волгограде попало на видео массовое ДТП на ул. 64-й АрмииСмотреть фотографииCмотреть видео
18:41
В Центробанке рассказали волгоградцам о возросших инфляционных ожиданияхСмотреть фотографии
17:55
Убивший в Волгограде иностранного студента Виталий Васильев вышел на свободуСмотреть фотографии
17:38
Приставы составили портрет типичного волгоградского алиментщикаСмотреть фотографии
16:56
Бастрыкин заинтересовался волокитой при расследовании нерасселения волгоградского МКДСмотреть фотографии
16:47
УФСБ по Волгоградской области отмечает 107-летиеСмотреть фотографии
15:52
В Волгограде на 90 суток закрыли ритуальное кафе из-за санитарных нарушенийСмотреть фотографии
15:51
«Пламя уже подошло к дороге»: в Волгограде тушат крупный ландшафтный пожарСмотреть фотографииCмотреть видео
15:21
Путин поручил создать условия для самореализации бойцов СВОСмотреть фотографии
14:43
«Водитель успел отсоединить тягач»: грузовой прицеп вспыхнул на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:32
В Волжском владельцев пекарни «Печка» приговорили к принудительным работамСмотреть фотографии
14:24
Ветераны железнодорожного транспорта высадили аллею черемухи на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
14:12
На экс-сотрудника ГИБДД в Волгограде возбудили дело за подделку протоколовСмотреть фотографии
13:48
В Волгограде обнаружили 109 кг форели с нарушениями храненияСмотреть фотографии
13:01
«Всем на пол!»: В Волгограде силовики провели масштабный рейд по рынкам и общепитамСмотреть фотографииCмотреть видео
12:29
В Волгограде возложением цветов отметили День пограничникаСмотреть фотографии
12:11
Закон о выборах и референдумах изменят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:40
В Волгограде квартиры в новостройках продолжают стремительно дешеветьСмотреть фотографии
11:25
Андрей Бочаров принял участие в передаче 35 автомобилей ветеранам СВОСмотреть фотографии
11:20
Росводресурсы завершают трехнедельную рыбную полку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:49
В Волгоградской области новорожденный умер после кормленияСмотреть фотографии
10:29
Виноваты дачники? В ЦБ объяснили волгоградцам причины разгулявшейся инфляцииСмотреть фотографии
10:02
Пикап завис между полосами после ДТП в тоннеле на Тулака в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:51
Участвовавшему в драке юных футболистов в Волгограде фанату на год запретили посещать матчиСмотреть фотографии
09:40
Волгоградке грозит десятилетний срок за фиктивную инвалидностьСмотреть фотографии
09:11
Под Волгоградом водителя оштрафовали за причинение боли сотрудникам ДПССмотреть фотографии
08:54
Волгоградские банкиры назвали самые популярные купюры для фальшивомонетчиковСмотреть фотографии
08:29
45 пьяниц за рулем задержали в Волгограде за неделюСмотреть фотографии
08:08
Рейс из Шереметьево в Волгоград отменили по приказу РосавиацииСмотреть фотографии
07:11
«Все, как у детей»: сотрудница «Сталинградской битвы» выкармливает выкинутых из гнезда двоих бельчатСмотреть фотографииCмотреть видео
 