«Водитель успел отсоединить тягач»: грузовой прицеп вспыхнул на трассе под Волгоградом





Сегодня, 28 мая, на федеральной трассе Волгоград-Москва в Новоаннинском районе загорелся прицеп грузовика. Как передает V102.RU, о ЧП на дороге сообщили очевидцы, которые сняли пожар на видео.

По их словам, водитель вовремя успел отсоединить тягач от горящего прицепа.

В ГУ МЧС России по региону уточнили, что сообщение о пожаре на трассе в Новоаннинском районе Волгоградской области поступило в оперативные службы в 12:48.

- Горел прицеп автомобиля на площади 8 кв.м. и сухая растительность на площади 35 кв.м. Пожарные подразделения 71-й пожарной части ликвидировали горение в 13:15. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, - прокомментировали случившееся в МЧС региона.

Видео: Новоаннинский сегодня / t.me