



28 мая Александр Бастрыкин в очередной раз обратил внимание на коммунальные проблемы Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», председатель СК России запросил доклад о затянувшемся расследовании обстоятельств несвоевременного расселения аварийного многоквартирного дома на улице Кузнецова. Ранее в электронную приёмную органа поступила жалоба от жильцов МКД.

- Длительное время здание 1958 года постройки находится в непригодном состоянии: деревянные перекрытия прогнили, в стенах образовались трещины, потолки частично обрушились, в помещениях имеются сырость и плесень, электропроводка неисправна, коммуникации изношены, физический износ составляет 73%. В 2020 году строение признано аварийным, однако в ближайшую программу расселения не включено. Многочисленные обращения жильцов результатов не принесли, - рассказали журналистам в Следкоме.

По итогу рассмотрения новой жалобы Александр Бастрыкин запросил в СУ СК России по Волгоградской области доклад об установленных обстоятельствах, а также о причинах допущенной следствием волокиты.

Отметим, ранее жильцы многоквартирного дома №61 по улице Кузнецова смогли попасть на личный приём к председателю СК России. Тогда по итогу беседы руководитель дал региональному главку ряд поручений по расследованию уголовного дела. Его ход был поставлен на контроль.