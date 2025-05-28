



Волжский городской суд поставил точку в разбирательстве, связанном с нарушением санитарных норм в точке общественного питания. Как сообщает ИА «Высота 102», за отравление салатами пятерых посетителей к ответственности привлечены 39-летний местный житель и его 33-летняя супруга, владеющие заведением.

- Фигуранты уголовного дела, являясь руководителями в пекарне, оказывали населению услуги в сфере общественного питания без уведомления контролирующего органа. При этом коммерсантами не осуществлялся контроль за работой персонала, надлежащие условия для приготовления и реализации продуктов питания не создавались, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

В ходе разбирательства специалисты установили, что массовое отравление произошло из-за очага сальмонеллеза, который возник после массовых нарушений санитарных правил. В числе жертв некачественной пищи оказались не только взрослые, но и дети. Покупателям салатов впоследствии потребовалась медицинская помощь.

Отметим, решением Волжского городского суда владельцы пекарни приговорены к наказанию в виде 1 года и 6 месяцев принудительных работ. В этот период осуждённым предстоит отчислять 10% заработка в доход государства. Приговор может быть обжалован.