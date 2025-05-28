Общество

Приставы составили портрет типичного волгоградского алиментщика

Общество 28.05.2025 17:38
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28.05.2025 17:38


В Волгоградской области приставы составили портрет типичного должника по алиментам, передает V102.RU. Как сообщили в ГУ ФССП России по региону, больше всего должников-мужчин в возрастной группе 35-45 лет. 

Отцов в этом возрасте, которые не платят алиментов, в Волгоградской области 5,5 тысячи человек. Их средняя сумма долга составляет 155 тысяч рублей. Как правило, большинство таких должников трудоустроены и имеют постоянный источник дохода. Поэтому приставы чаще всего обращают взыскание на доходы таких мужчин. В этой возрастной группе также 952 женщины, которые также не платят алиментов.

Группа неплательщиков в возрасте 47 лет, которых более 2 тысяч человек, находится на втором месте по численности. Средний долг таких мужчин составляет порядка 140 тысяч. Наиболее эффективные меры воздействия на них - административная и уголовная ответственность.

Самая молодая группа отцов, которым от 20 до 35 лет, расположилась на третьей позиции. Таких неплательщиков почти 1,5 тысячи человек со средним долгом в 100 тысяч рублей. Платить по счетам они начинают, как правило, когда в отношении них применяется взыскание на доходы, ограничение в праве управления транспортным средством или арест имущества.

Фото сгенерировано ИИ

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