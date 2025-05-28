Общество 28.05.2025 20:49
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28.05.2025 20:49
Имя героя Великой Отечественной войны Василия Васильева присвоено судну Средневолжского филиала ГНЦ РФ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии». Торжественная церемония имянаречения состоялась сегодня, 28 мая, в Волгоградском речном порту, рассказали V102.RU в администрации Волгоградской области.
Присвоение кораблям персональных имен — хорошая традиция, поддерживаемая ВНИРО уже несколько лет: научно-исследовательским судам присваивались раньше имена ученых, внесших значимый вклад в развитие рыбохозяйственной отрасли.
Судно на сегодняшний день активно используется для выполнения комплексного изучения водных биологических ресурсов и среды их обитания и государственного мониторинга.
Справка. Василий Васильев 1942 году воевал под Сталинградом и был заместителем командира взвода автоматчиков. Васильев лично уничтожил более 20 немецких танков, 200 машин, сотни повозок, зенитную батарею врага, несколько орудий, десятки пулемётов. В апреле 1945 года он был удостоен звания Героя Советского Союза, награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1-й степени, тремя медалями Красной Звезды.
Фото администрации Волгоградской области
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